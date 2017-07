BIGLIA/ Calciomercato Milan, si chiude a diciotto milioni di euro (oggi, 9 luglio 2017)

Calciomercato Milan, Lucas Biglia - La Presse

BIGLIA, CALCIOMERCATO MILAN: FATTORE GIANLUCA LAPADULA - Il Milan e la Lazio stanno chiudendo l'affare Lucas Biglia con la distanza tra domanda e offerta che è ormai davvero minima. Tra le tante possibilità che rimbalzano da ieri c'è quella di inserire nella trattativa il cartellino dell'attaccante Gianluca Lapadula. Il calciatore classe 1990 è arrivato in rossonero l'estate scorsa dopo esseere stato il capocannoniere della Serie B con la maglia del Pescara. Quest'anno in rossonero ha ottenuto un discreto bottino, mettendo a segno otto reti in ventisette partite e dimostrando di essere calciatore tecnico e di grande volontà. Sarebbe perfetto per fare da vice Ciro Immobile o anche per giocare al suo fianco in un ipotetico 4-4-2. Lapadula sarebbe felice di trovare più spazio e di vestire la maglia della Lazio. Questo potrebbe quindi regalare all'affare una decisa accelerazione visto che comunque ormai da settimane si sta cercando di abbattere la distanza tra domanda e offerta.

BIGLIA, CALCIOMERCATO MILAN: DISTANZA COLMABILE, SI CHIUDE A DICIOTTO MILIONI - Oggi potrebbe essere il grande giorno di Lucas Biglia al Milan. Questa trattativa di calciomercato sta andando avanti ormai da diverse settimane con le due squadre che sembravano molto distanti. Ora però le due parti si sono davvero avvicinate con l'affare che si può chiudere a diciotto milioni di euro. La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna ha ribadito il contatto di ieri al telefono tra Marco Fassone e Claudio Lotito che è stato decisivo per arrivare a chiudere la trattativa in questione. Al momento il Milan offre quattordici milioni di euro, mentre la Lazio ne chiede venti. Con un piccolo sacrificio da entrambe le parti potrebbe arrivare l'accordo che viene considerato dai media davvero molto molto vicino. Decisiva sarebbe stata la volontà di Lucas Biglia, fiero della possibilità di giocare in cabina di regia in una squadra costruita con grandissima attenzione e che si è resa protagonista assoluta della sessione estiva di calciomercato.

© Riproduzione Riservata.