Caduta Geraint Thomas/ Video Tour de France 2017, ritiro per il britannico: frattura della clavicola?

Geraint Thomas: caduta e ritiro al Tour de France 2017 (Foto LaPresse)

CADUTA GERAINT THOMAS VIDEO TOUR DE FRANCE 2017: IL BRITANNICO SI RITIRA - Brutto colpo per il Tour de France 2017 e per il Team Sky: Geraint Thomas si è ritirato poco fa a causa di una brutta caduta nel corso della nona tappa. Il gallese è caduto durante la discesa del Col de la Biche: tradito dall’asfalto bagnato ha perso il controllo della sua bicicletta ed è volato a terra. I primi riscontri parlano della possibile rottura della clavicola: un dato che dovrà essere confermato, ma sono queste le indiscrezioni che filtrano da radio corsa. Certamente per Thomas questo Tour de France 2017 è stato sfortunatissimo: il britannico infatti è caduto per ben quattro volte durante la corsa a tappe transalpina, e l’ultima gli è stata fatale. Da ricordare che il corridore del Team Sky, già vincitore di due ori olimpici nell’inseguimento a squadre, aveva vinto la cronometro di apertura a Dusseldorf - la sua prima vittoria nella Grande Boucle - e dunque era stato il primo ciclista a vestire la maglia gialla in questa edizione; il suo ritiro arriva alla nona tappa e segue quello avvenuto pochi giri fa al Giro d’Italia, quando non era riuscito a partire nella tredicesima tappa. Il Team Sky resta dunque senza un elemento prezioso: Thomas era uno dei gregari di fiducia di Chris Froome e adesso il britannico dovrà provare a vincere il terzo Tour de France consecutivo, e il quarto in generale, senza di lui. Vedremo come andranno le cose, Thomas intanto archivia nel peggiore dei modi la sua Grande Boucle.

