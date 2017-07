Caduta Manuele Mori/ Tour de France 2017, l’azzurro a terra nella 9^ tappa, confermato il ritiro

Caduta Manuele Mori al Tour de France 2017 (LaPresse)

CADUTA MANUELE MORI, TOUR DE FRANCE 2017, L’AZZURRO A TERRA NELLA 9^ TAPPA – Il Tour de France è già terminato per Manuele Mori, il ciclista italiano caduto già nelle prime battute della 9^ tappa della Grande Boucle. L’alfiere della Uae Team Emirates, che aveva raggiunto l’82^ posizione finora nella classifica generale è infatti rimasto vittima di una maxi caduta di gruppo che ha visto a terra anche Gesink della Lotto Jumbo e Angelo Tulik della Direct Energie: al momento la dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita dato che l’episodio pare non essere stato ripreso dalla regia internazionale ma pare che l’incidente sia occorso in mezzo al gruppo. Mori stava infatti affrontando la salita del primo Gran Premio della Montagna previsto in questa frazione del Tour de France 2017 ovvero la Cote des Neyrolles, ovvero 3.2 km con la pendenza del 7.2% quando è occorso il terribile incidente.

A quanto pare dalle prime informazioni giunte dal sito ufficiale della Grande Boucle pare che Manuele Mori e Gesink sono tra i ciclisti coinvolti che sono rimasti a terra, con l’alfiere della Uea team Emirates molto dolorante al braccio e alla spalla destra. Date queste premesse non ha quindi sorpreso la notizia giunta subito dopo del ritiro dalla manifestazione dallo stesso ciclista toscano, di cui non sono ancora note le vere condizioni di salute. Pare però che Manuele Mori abbia ricevuto un grave colpo alla clavicola come si vede da questa foto pubblicata su Twitter: diagnosi che in questo senso potrebbe venir confermata anche dall'immediatezza con cui l’annuncio del suo ritiro è stato dato dalla direzione del Tour de France 2017 e dal suo team l’Uae Emirates.

