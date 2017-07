Caduta Richie Porte / Video Tour de France 2017, l'australiano scivola nella 9^ tappa: esce in barella

Caduta Richie Porte (LaPresse)

CADUTA RICHIE PORTE, VIDEO TOUR DE FRANCE 2017, L’AUSTRALIANO OUT NELLA 9^ TAPPA- La 9^ tappa del Tour de France miete una nuova vittima: dopo Manuele Mori, Gesink e Geraint Thomas è il ciclista della Bmc Richie Porte a dare addio a questa edizione della Grande Boucle. L’australiano infatti nella rischiosa discesa dal Mont du Chat, ultimo Gran Premio della Montagna della giornata (di Hors catégorie) perde il controllo della propria bici e andando sul terreno molle e capitombolando in avanti battendo la testa sull’asfalto. Dando seguito alla caduta (ricordiamo che le velocità medie registrare in questo tratto sono notevoli) Richie Porte è poi stato di fatto investito anche da Daniel Martin che stava sopraggiungendo e non ha potuto evitare l’impatto con l’avversario: entrambi i ciclisti sono poi andati a sbattere contro la parete di roccia posta all’altro lato della strada, riportando ferite di vario genere.

Se l’irlandese della Quick Step Floors è riuscito subito a rimontare in sella e a riprendere la gara , l’australiano della Bmc è rimasto a lungo a terra: ero fortuna lo staff medico e la sua ammiraglia sono intervenuti immediatamente in suo soccorso e dopo aver prontamente stabilizzato le ferite più gravi riportate (si ipotizza danni alla testa, alla schiena e alle braccia come minimo) Porte è stato portato immediatamente via in barella e successivamente è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale più vicino. Al momento non sono note informazioni più precise sulle condizioni di salute di Richie Porte ma è apparso subito chiaro che per lui il Tour de France 2017 si è chiuso terribilmente alla sua 9^ frazione sulla discesa del Mont du Chat. Porte,i cui si attendo notizie più precise sulle sue condizioni, quindi va ad assommarsi ai grandi nomi già registrati in questa prima settimana tra i ritirati: dopo Valverde e Sagan (eliminato dalla direzione di gara) e Geraint Thomas (caduto sempre in questa frazione) anche l’australiano saluta nel peggiore dei modi la Grande Boucle.

