Classifica Tour de France 2017/ Maglia gialla a Froome, Aru all'attacco! (9^ tappa, oggi)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (9^ TAPPA NANTUA-CHAMBERY, OGGI) - Oggi sarà una delle giornate più importanti per la classifica del Tour de France 2017, che al momento continua a vedere al comando Chris Froome, il quale indosserà la maglia gialla ancora una volta, con un vantaggio di 12” sul compagno di squadra Geraint Thomas e 14” sul nostro Fabio Aru. La frazione odierna però è una delle più attese dell’intero Tour de France e dovrebbe far sentire in modo significativo i propri effetti sulla classifica generale. In totale ci attendono 4.600 metri di dislivello, dato degno dei tapponi del Giro o della Vuelta, solitamente più montagnosi rispetto alla Grande Boucle. Basterebbe forse dire che ci saranno ben tre Gpm Hors Catégorie (i più difficili) per capire l’importanza di questa nona tappa Nantua-Chambery.

Le incognite sono tante: due di queste durissime salite sono poste già nella prima metà della tappa, se qualcuno dei big attaccasse fin da subito potrebbe saltare il banco. Chi starà bene avrà il dovere di imporre quanto meno un ritmo molto alto fin da subito, anche se per gli attacchi decisivi l’appuntamento sarà sicuramente sul Mont du Chat, salita lunga e durissima, seguita da una discesa anch’essa degna di grande rispetto. La speranza è che Fabio Aru confermi la condizione mostrata mercoledì a La Planche des Belles Filles, dove senza dubbio il sardo era stato il più forte di tutti in salita: l’occasione di questa tappa, che nel suo complesso è la più difficile di tutto il Tour de France, va colta anche se non ci sarà l’arrivo in salita, fatto che imporrà anche grande attenzione anche alle strategie, perché l’apporto delle squadre sarà fondamentale - ad esempio nel tratto fra il Grand Colombier e il Mont du Chat.

Di certo ci saranno novità per quanto riguarda la maglia a pois, che ieri è finita sulle spalle dell’eroe di giornata Lilian Calmejane. Oggi però di fatto è come se si ripartisse da zero, perché con i tre Gpm Hors Catégorie (più altri quattro Gpm minori) è verosimile ipotizzare che questa sera diventerà leader della classifica degli scalatori chi conquisterà più punti lungo il percorso della frazione odierna. Un’altra graduatoria che oggi potrebbe subire una scossa è la classifica dei giovani, che vede in maglia bianca sempre il britannico Simon Yates della Orica-Scott e distacchi piuttosto ridotti fra i primi: oggi però tutto può succedere. Nulla invece dovrebbe cambiare per la classifica a punti, che è quella riservata soprattutto ai velocisti e che di conseguenza subisce modifiche soprattutto nelle tappe con arrivo allo sprint: venerdì Marcel Kittel ha conquistato la maglia verde, oggi per il tedesco e per tutti gli altri velocisti del gruppo l’unico obiettivo sarà invece quello di arrivare al traguardo entro il tempo massimo.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017

1. Chris Froome (Gbr, Sky)

2. Geraint Thomas (Gbr, Sky) a 12"

3. Fabio Aru (Ita, Astana) a 14"

4. Daniel Martin (Irl, Quick-Step Floors) a 25"

5. Richie Porte (Aus, Bmc) a 39"

6. Simon Yates (Gbr, Orica-Scott) a 43"

7. Romain Bardet (Fra, Ag2R-La Mondiale) a 47"

8. Alberto Contador (Spa, Trek-Segafredo) a 52"

9. Nairo Quintana (Col, Movistar) a 54"

10. Rafal Majka (Pol, Bora-Hansgrohe) a 1'01"

