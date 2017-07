Claudia Cretti come sta?/ Condizioni gravi ma stabili, la ciclista lotta per la vita (ultime notizie, oggi)

Claudia Cretti, 21 anni (da facebook.com/ClaudiaCrettiFanPage

CLAUDIA CRETTI COME STA? ULTIME NOTIZIE, GIRO ROSA, CONDIZIONI GRAVI MA STABILI (OGGI) –Continua a destare viva preoccupazione le condizioni di salute di Claudia Cretti, la ciclista dalla Valar Pbm di Bottanucca e vittima di un gravissimo incidente occorso nella 7 tappa del Giro rosa 2017 dove era impegnata con la sua squadra. Non vi sono novità di rilievo dal reparto di rianimazione dell’ospedale specializzato di Rummo di Benevento dove è ancora ricoverata: le sue condizioni rimangono perciò gravissime ma immutate. La Cretti come è noto è stata nei giorni scorsi operata al cervello per ridurre l’emorragia celebrale riportata e al momento rimane in prognosi riservata. La Cretti al momento rimane sottoposta a controllo continuo da parte dello staff medico per individuare possibili peggioramenti delle sue condizioni: è inoltre sottoposta a trattamenti specifici per la prevenzione del dannoso secondario neurologico come il coma farmacologico e l’ipotermia indotta.

Nonostante la terribile situazione la famiglia di Claudia Cretti rimane ottimista: tutti gli appassionati conoscono bene la combattività della ciclista impegnata fino a pochi giorni fa nel Giro Rosa 2017: sono state perciò tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza che la Cretti ha ricevuto nelle ultime ore e continua a ricevere da parte delle sue compagne di squadra, personaggi dello sport e semplici appassionati. Nel frattempo pare che sia stata definita la dinamica dell’incidente occorso alla ciclista della Valar Pbm: pare infatti che la cretti sia caduta al termine di una discesa percorsa a 90km/h nella 7^ tappa del Giro Rosa 2017. Claudia Cretti avrebbe infatti battuto la testa contro il guard rail posto lungo la strada in località Fragneto Monforte, riportando oltre ai già citati danni neurologici e traumi, anche la frattura della clavicola.

