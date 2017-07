Diretta Chievo-Rappr.Trentino/ Info streaming video e tv, probabili formazioni, risultato live (amichevole)

Amichevole 2017: diretta Chievo-Rappr. juniores Trentino (LAPRESSE)

DIRETTA CHIEVO-RAPPR.TRENTINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE 2017) - Domenica 9 luglio scende in campo il Chievo per la prima amichevole del precampionato 2017: i gialloblu di mister Rolando Maran affrontano a Brentonico, comune in provincia di Trento, la Rappresentativa juniores del Trentino. Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 17:30. Prima sgambata per il Cheivo targato 2017-2018, che si presenta già con qualche novità di rilievo.

Il nuovo direttore sportivo, Giancarlo Romairone, si è messo subito al lavoro per consegnare a mister Maran una rosa già definita, pur se necessariamente non definiva visto il mese e mezzo ancora a disposizione prima della chiusura del mercato. Rispetto all’ultima stagione, la rosa del Chievo ha perso alcuni elementi d’esperienza come i difensori Spolli e Sardo, quest’ultimo diventato club manager del club, oltre al centrocampista olandese De Guzman e all’attaccante togolese Gakpè, rientrati dai rispettivi prestiti.

In compenso il Chievo ha puntato su elementi più giovani e in cerca d’affermazione ai massimi livelli: è il caso ad esempio del centrocampista Gianluca Gaudino, figlio d’arte classe 1996 prelevato dal Bayern Monaco (suo padre Maurizio, ex attaccante, è tedesco ma nato da genitori italiani).

Il giovane regista dovrebbe far parte dell’undici titolare in questa prima amichevole, in cui Rolando Maran dovrebbe dare spazio a quasi tutti i giocatori convocati in ritiro. Nel dettaglio si tratta dei portieri Confente, Provedel, Seculin e Sorrentino; difensori Bani, Cacciatore, Dainelli, Frey, Gamberini, Gobbi e Rigione. Centrocampisti Bastien, Birsa, Castro, Depaoli, Kiyine, Gaudino, Hetemaj, Mabye, Radovanovic e Nicola Rigoni; infine gli attaccanti Ngissah, Inglese, Garritano, Leris, Meggiorini, Pellissier, Rodriguez, Vignato e Yamga. In totale fanno 31 elementi, un numero destinato a diminuire con prestiti dei più giovani e magari qualche altra cessione, che possa aiutare il bilancio societario e finanziare il mercato in entrata.

Quanto all’amichevole contro la Rappresentativa juniores del Trentino, Maran dovrebbe schierare un iniziale 4-3-1-2 con Seculin in porta, Bani e Rigione difensori centrali, Depaoli e Gobbi (fresco di rinnovo per un altro anno) terzini. A centrocampo potrebbero giocare Bastien, Gaudino e Garritano, mentre sulla trequarti Birsa supporterà le punte Meggiorini e Rodriguez. Chievo che tornerà in campo mercoledì (12 luglio) per la seconda amichevole precampionato, contro la Top 22 Dilettanti veronesi. Il match di domenica 9 luglio tra Chievo e Rappresentativa juniores del Trentino non sarà trasmesso in diretta tv, né in diretta streaming video, da canali in italiano.

