Diretta/ Diamond League Londra 2017: info streaming video e orari tv, programma e protagonisti (oggi)

Diretta Diamond League 2017 a Londra (LaPresse)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE LONDRA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROGRAMMA, ORARI E PROTAGONISTI (OGGI) – La Diamond League 2017 fa tappa oggi domenica 8 luglio a Londra per gli Anniversary Games: 9^ prova del diamante per l’Atletica leggera mondiale dove saranno tanti i protagonisti famosi attesi tra cui ovviamente molti atleti inglesi tra cui anche il mezzofondista Mo Farah, impegnato negli 3000 m metri maschili benché questa non sia una prova del diamante. Ma vediamo ora nel dettaglio gli orari e il programma di questa tappa londinese della Diamond League 2017: saranno infatti ben 19 le prove valide per il circuito del diamante, che verranno intervallate da manifestazioni nazionali e minori.

Dopo che la pista avrà visto a partire dalle ore 2.13 manifestazioni per le giovanili, gli Anniversary Games entreranno nel vivo solo dalle ore 13.00 con la prima staffetta 4x100 m maschile seguito a 20 minuti dopo dalla prova del diamante del salto con l’asta femminile a cui farà seguito sempre per il programma delle prove della Diamond League il lancio del disco maschile e le prime batteri per i 000 metri femminili. Per le prive del domande il calendario della manifestazione di Londra prevede le batterie del 100 metri ostacoli femminili a cui farò seguito alle per 15.03 i 400 m ostacoli maschile e il salto in alto per le donne.

A seguire vi saranno i 200 metri maschili e le batterie dei 110 metri a ostacoli maschili intervallati dal lancio del giavellotto femminile. Alle ore 15.40 avrà il via la prova del salto in lungo femminile e a cui farà seguito la ben prestigiosa finale dei 100 metri femminili dove le protagoniste più attese ovviamente saranno Elaine Thompson e Dafne Schippers: a loro fanno seguito i 800 metri maschili e i 100 metri ostacoli femminile. A chiudere l’evento invece saranno la finale dei 110 metri maschile, 1 miglio femminile e poi la prova non valida per il circus del diamante ma davvero prestigiosa per i suoi protagonisti ovvero la 3000 m maschile ove non mancherà l’atleta britannico Mo Farah oro ai 5000 m e i 10000 m piani alle ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.

Ricordiamo infine che la nona tappa della Diamond League 2019 a Londra sarà visibile in diretta tv sul canale della piattaforma Fox Sport Hd (numero 204 del telecomando) solo a partire dalle ore 15.00 italiane sarà quindi garantita anche la copertura in diretta streaming video dell’evento dell’Atletica leggera degli Anniversary Games a partire dal primo pomeriggio tramite l’applicazione Sky Go riservata si soli abbonati al servizio.

