Diretta/ Giro Rosa 2017 info streaming video e orario tv: percorso, vincitrice 10^ tappa (oggi 9 luglio 2017)

Diretta Giro Rosa: Elisa Longo Borghini (LaPresse)

DIRETTA GIRO ROSA 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV, PERCORSO 10^ TAPPA (TORRE DEL GRECO-TORRE DEL GRECO, OGGI DOMENICA 9 LUGLIO) - Oggi il Giro Rosa 2017, edizione numero 28 del Giro d’Italia femminile di ciclismo, si completerà con la decima tappa: appuntamento dunque con l'ultima frazione che sarà la Torre del Greco-Torre del Greco di 124 km, frazione nel cui percorso sarà da affrontare anche la salita del Vesuvio, che potrebbe emettere gli ultimi verdetti sulla classifica di questo avvincente Giro Rosa. Sia la partenza sia l’arrivo avranno luogo in questa popolosa località della provincia di Napoli. Siamo sul mare, ma in realtà alle ragazze toccherà affrontare proprio nell'ultimo giorno la salita simbolo di questo Giro d'Italia privo di arrivi in salita ma ricco di insidie in ogni tappa.

Niente passerella dunque, si farà sul serio fino agli ultimissimi chilometri della corsa. La partenza dunque avverrà da Torre del Greco alle ore 12.00: nella prima parte della tappa si affronterà un circuito cittadino, poi ci si allontanerà di qualche chilometro per pedalare verso Ercolano e poi affrontare la salita verso il Vesuvio.

La classifica generale dunque avrà come giudice ultimo questo luogo fra i più conosciuti di tutta Italia e che ha un valore anche per il ciclismo, visto che il Giro d'Italia maschile due volte ha affrontato la salita verso il vulcano campano: nel 1990 lo spagnolo Eduardo Chozas vinse la terza tappa nell'edizione che fu poi conquistata da Gianni Bugno, mentre nel 2009 si trattava della terzultima tappa e vinse un altro spagnolo, Carlos Sastre, nel Giro poi vinto dal russo Denis Menchov.

Per le donne niente arrivo in vetta, dunque attenzione anche alla discesa per poi tornare verso l'arrivo di Torre del Greco, ultimo atto di questo Giro Rosa. Per scoprire come andrà questa decisiva decima tappa, non ci sarà una vera e propria diretta tv e quindi nemmeno una diretta streaming video, ma le fasi salienti saranno comunque visibili in televisione grazie a una sintesi di circa 20 minuti su Rai 3 al termine della tappa del Tour de France maschile, di conseguenza anche in streaming sul sito www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LA SINTESI DELLA 10^ TAPPA DEL GIRO ROSA 2017

© Riproduzione Riservata.