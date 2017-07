Diretta Inghilterra-Germania Under 19/ Info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Europei Under 19 2017: diretta Inghilterra-Germania (LAPRESSE)

DIRETTA INGHILTERRA-GERMANIA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (EUROPEI 2017) - Domenica 9 luglio 2017 si conclude la fase a gironi degli Europei Under 19: in programma le due partite che completeranno il gruppo B. Al David Petriashvili Stadium di Tbilisi, capitale della Georgia, si affrontano Inghilterra e Germania: calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane (le 20:00 locali) in contemporanea con l’altra sfida di giornata, quella tra Olanda e Bulgaria.

Questa la classifica del girone prima del duplice fischio d’inizio: Inghilterra in testa con 6 punti e differenza reti pari a +3, Olanda seconda a quota 3 (differenza reti +2), Germania terza a 3 (diff-reti in pari, 0) e Bulgaria ultima ancora senza punti (diff.reti -5). Giochi ancora aperti o quasi per tutti: all’Inghilterra basta un pareggio contro la Germania per qualificarsi alle semifinali, previste mercoledì prossimo (12 luglio), con la prima posizione. Possibile però anche un arrivo con 3 nazionali a quota 6 punti, se tedeschi ed olandesi dovessero vincere: in questo caso si farà ricorso alla classifica avulsa che terrà conto di scontri diretti, differenza reti e gol segnati.

Sottili chance anche per la Bulgaria che però deve battere gli oranje segnando il più possibile e sperare che l’Inghilterra vinca contro la Germania. Per il match di Tbilisi le agenzie di scommesse prevedono un certo equilibrio: snai.it ad esempio propone a quota 2,45 il segno 1 per la vittoria dell’Inghilterra, a 3,15 il segno X per l’eventuale pareggio e a 2,70 il segno 2 per il successo della Germania, che parte quindi leggermente sfavorita. Sempre SNAI valuta 1,75 l’opzione Under per questa partita e 1,90 l’Over, mentre le opzioni Gol e NoGol sono quotate rispettivamente 1,70 e 1,95.

Probabili formazioni: per l’Inghilterra del ct Keith Downing previsto il modulo 4-2-3-1. Rispetto alla precedente sfida contro l’Olanda potrebbe trovare spazio dall’inizio l’attaccante Ben Brereton, autore del gol decisivo che ha steso i tulipani; in tal caso a partire dalla panchina sarà Nmecha. Dietro l’unica punta batteria di trequartisti formata dagli esterni Buckley e Sessegnon e da Mount, che si muoverà per vie centrali. A metacampo Edun e Dozzel, in difesa da destra a sinistra previsti Sterling, Suliman, Chalobah e Dasilva. In porta Ramsdale.

La Germania Under 19 è invece allenata da Frank Kramer, e dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3. Tra i pali Bansen, davanti a lui i difensori centrali Gul e Chabot, a completare la retroguardia i terzini Busam (destra) e Kohlert (sinistra). Chiavi del centrocampo affidate a Geiger, ai cui fianchi si muoveranno le mezzali Friede e Sagiam; infine il tridente d’attacco con Amenyido nel ruolo di centravanti, e ai suoi fianchi gli esterni Hack e Barkok.

La partita degli Europei Under 19 tra Inghilterra e Germania sarà trasmessa in diretta tv dal canale Eurosport, visibile al numero 372 del digitale terrestre e al 210 di Sky: collegamento con Tbilisi dalle ore 17:45 e telecronaca dalle 18:00. Gli abbonati a Mediaset Premium e Sky Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazione PremiumPlay e SkyGo. Aggiornamenti live sul risultato e l’andamento della sfida saranno disponibili sul sito internet ufficiale uefa.com.

