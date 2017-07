Diretta Inter-Wattens/ Info streaming video e orario tv, probabili formazioni e risultato live (amichevole)

Amichevole 2017: diretta Inter-Wattens (LAPRESSE)

DIRETTA INTER-WATTENS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE 2017) - Inter-Wattens è la prima amichevole estiva del precampionato nerazzurro: si gioca domenica 9 luglio 2017 a Riscone di Brunico, calcio d’inizio alle ore 17:30. Anche questa volta l’Inter ha scelto il Trentino per il suo ritiro precampionato, e il primo test vedrà i ragazzi di Luciano Spalletti impegnati contro la formazione austriaca che milita nella Erste Liga, la seconda divisione nazionale.

Di seguito i convocati per il ritiro di Brunico, che terminerà il 16 luglio: i portieri Berni, Handanovic, Padelli e Pissarro; i difensori Ansaldi, Miranda, Murillo, Ranocchia, Sala, Valietti, Vanheusden. Centrocampisti Belloni, Danso, Emmers, Joao Mario, Kondogbia e Zaniolo, attaccanti Baldini, Biabiany, Longo, Odgaard, Pinamonti, Rover. Assenti i nazionali che sono stati impegnati anche dopo la fine dell'ultimo campionato. Per la prima esibizione della sua Inter, Spalletti dovrebbe optare per il modulo di riferimento ovvero il 4-2-3-1 (l'alternativa è il 3-4-2-1).

Il possibile undici titolare dovrebbe vedere Handanovic in porta, Miranda e Murillo a comporre la coppia difensiva, Valietti ed Ansaldi terzini. A centrocampo Kondogbia e il belga Emmers, sulla trequarti Joao Mario con Biabiany e Baldini esterni alti.

Davanti Pinamonti, uno dei giovani più interessanti del vivaio interista e che potrebbe anche rimanere aggregato alla prima squadra, nel corso della prossima stagione (lo era già stato più volte nell’ultima). Dalla formazione Primavera sono stati ‘pescati’ diversi elementi, che avranno l’occasione di misurarsi con i colleghi più esperti e con il nuovo mister, Luciano Spalletti, finora il grande acquisto della campagna estiva.

Da lui l’Inter è ripartita per dimenticare le recenti delusioni, particolarmente acute nella stagione scorsa in cui i nerazzurri hanno avvicendato quattro allenatori (Mancini, de Boer, Pioli e Vecchi) senza riuscire a trovare continuità. Al momento la situazione in casa interista si presenta ancora in divenire: il mercato deve decollare e non è ancora chiaro chi potrà davvero aggiungersi al gruppo oppure lasciarlo. Nel frattempo Spalletti sfrutterà i dieci giorni di Brunico per cominciare a trasmettere le sue idee e valutare i giocatori a disposizione.

Nell’amichevole contro il Wattens, avversario inferiore ma non troppo, il gruppo scioglierà le gambe dopo i primi giorni di lavoro e metterà a punto i primi schemi di gioco, in vista dei più probanti impegni successivi. Salvo variazioni di palinsesto, l’amichevole estiva tra l’Inter e gli asustraci del Wattens sarà trasmessa in diretta tv dal canale tematico Inter Channel, visibile solo per gli abbonati al numero 232 del pacchetto Sky.

