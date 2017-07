Diretta/ Italia-Canada Under 19: info streaming video e tv, risultato live (finale Mondiali basket 2017)

Andrea Capobianco, coach dell'Italia Under 19 a caccia del titolo Mondiale (LaPresse)

DIRETTA ITALIA-CANADA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (FINALE MONDIALI 2017) - Italia-Canada Under 19 sarà diretta dagli arbitri Aleksandar Glisic (Serbia), Daniel Garcia (Venezuela) e Takaki Kato (Giappone): è la finale dei Mondiali 2017 e si gioca domenica 9 luglio alle ore 20:30 presso il Cairo Stadium Indoor. L’Italia raggiunge un risultato storico: per la seconda volta nella sua storia è in finale e proverà a vincere il primo titolo iridato Under 19, a 26 anni di distanza dalla sfida persa contro gli Stati Uniti. Eravamo allora in Canada (a Edmonton) e sembra dunque una chiusura del cerchio visto che proprio la nazionale canadese sarà nostra avversaria.

Gli Azzurrini di Andrea Capobianco hanno fatto qualcosa di grandioso: prima battendo il Giappone di misura, poi facendo fuori la Lituania che nella prima fase aveva segnato quasi 100 punti di media e infine eliminando la Spagna con una rimonta pazzesca, visto che avevamo chiuso il primo quarto sotto di 13 punti e nell’ultimo siamo finiti sotto anche di 11.

Il Canada però sarà un avversario da non sottovalutare: dopo aver vinto due partite nel girone (sconfitto solo dalla Spagna) ha fatto fuori la Francia e soprattutto gli Stati Uniti, che hanno vinto le ultime due edizioni dei Mondiali Under 19 (sei in totale) e nella prima fase avevano rifilato 33 punti di scarto all’Italia. Ci aspettiamo una partita equilibrata e intensa, di certo per la nostra Nazionale è un sogno: senza Davide Moretti, probabilmente il giocatore di punta del nostro movimento, si è comunque presa una finale grazie al talento di alcuni giocatori come Davide Denegri, centro da 10 punti e 4,3 rimbalzi che è stato decisivo nella semifinale.

Il nostro miglior marcatore resta comunque Tommaso Oxilia con 13; è sempre lui il numero uno per rimbalzi (7,8) mentre il miglior assistman è Lorenzo Bucarelli con 3,7. Per quanto riguarda il Canada, R.J. Barrett è il pericolo offensivo numero 1: per lui ci sono 22,2 punti e 4,7 assist a partita, a rimbalzo Abu Kigab ne cattura 10,7 ma lo stesso Barrett contribuisce con 7,7. Giocatore dunque completo che guida una squadra che si trova al terzo posto per punti segnati in questi Mondiali. Staremo dunque a vedere come andranno le cose: 40 minuti per sognare un titolo iridato che arriverebbe del tutto a sorpresa ma sarebbe meritatissimo per quello che la nostra Nazionale è riuscita a fare in Egitto.

Italia-Canada Under 19 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 3: la televisione satellitare ha acquistato i diritti per la finale dei Mondiali, e dunque tutti i suoi abbonati potranno gustare la sfida del Cairo anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Non dimenticate il sito ufficiale della federazione internazionale di basket, www.fiba.com: vi troverete informazioni utili sul torneo e sulle due nazionali che si affronteranno in finale.

