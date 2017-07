Diretta Italia Russia (LaPresse)

DIRETTA ITALIA RUSSIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (WORLD GRAND PRIX 2017, VOLLEY FEMMINILE) – Italia Russia, è la partita di volley femminile in programma per oggi domenica 9 luglio alle ore 9.00 secondo il fuso italiano (ore 15.00 locali) a Kunshan in Cina e valida nella terza e ultime giornata del primo fine settimana dedicato alla fase a gruppi del World Grand Prix 2017. Ultima prova per la compagine azzurra del Ct Mazzanti in questa prima parte della competizione targata Fivb: dopo Cina e Stati Uniti ora la formazione tricolore affronterà un'altra big prima di qualche giorno per riposare e riorganizzare le idee in vista della prossima settimana. Oggi infatti dopo aver affrontato la quinta squadra al mondo del ranking ufficiale del volley femminile della Fivb, la nazionale italiana infatti si sposterà a Macao dove già domenica prossima torneranno in campo da protagoniste.

Facendo un passo avanti nel calendario infatti ricordiamo che il prossimo 16-17-18 l’Italia di volley femminile sarà in campo per il secondo appuntamento della fase a gironi del World Grand Prix 2017 dove affronterà nell’ordine Stati Uniti (per la seconda volta dopo il match di ieri), Cina (già incontrata solo il giorno prima) e Turchia.

Da qui le azzurre si sposteranno poi a Bangkok per il terzo e ultimo weekend di gara: il 21-22-23 luglio le azzurre si troveranno faccia a faccia con Turchia, Repubblica Domenicana e Thailandia prima di scoprire se riusciranno ad accedere alla Final Six dell’edizione 2017 del World Grand Prix. In caso positivo (ipotesi non così scontata ma di certo augurata alla formazione di Mazzanti) le azzurre svolgeranno a Nanchino i match previsti del tabellone finale, dove ricordiamo la finalissima per l’oro è già stata programmata per il prossimo 6 agosto.

Ricordiamo infine che la partita tra Italia e Russia in programma per oggi alle ore 9.00 per il World Grand Prix non sarà visibile in diretta tv ma l’incontro di volley femminile sarà disponibile in diretta video streaming sul profilo ufficiale youtube della federazione internazionale (FIVB Volleyball). Consigliamo poi di consultare anche il portale ufficiale della competizione per poter rimare aggiornati sulle ultime novità e il risultato live del match all’indirizzo worldgrandprix.2017.fivb.com

© Riproduzione Riservata.