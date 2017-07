Diretta Olanda-Bulgaria Under 19/ Info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Europei Under 19 2017: diretta Olanda-Bulgaria (LAPRESSE)

DIRETTA OLANDA-BULGARIA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (EUROPEI 2017) - Olanda-Bulgaria è una delle due sfide in programma domenica 9 luglio 2017 per gli Europei Under 19: il match si gioca al Tengiz Burjanadze Stadoin di Gori, calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane (le 20:00 in Georgia, paese ospitante della manifestazione). In contemporanea scendono in campo a Tbilisi le altre due nazionali del gruppo B, Inghilterra e Germania: la classifica non ha ancora promosso né escluso nessuno, anche se per la Bulgaria le speranze di qualificazione alle semifinali sono davvero ridotte al lumicino.

Questa la situazione prima della terza ed ultima giornata: Inghilterra prima con 6 punti (differenza reti +3), Olanda (diff-reti +2) e Germania (diff.reti 0) appaiate a quota 3, Bulgaria in fondo a 0 (-5 la situazione reti). L’Olanda allenata da Maarten Stekelnburg, solo omonimo del portiere ex Roma oggi all’Everton, passerà il turno in caso di successo contro la Bulgaria e vittoria dell’Inghilterra sulla Germania; ai baby tulipani basterà anche un pareggio se i tedeschi dovessero perdere contro gli inglesi.

Possibile anche un arrivo con tre squadre a 6 punti, se Olanda e Germania dovessero vincere: in quel caso si ricorrerà alla classifica avulsa, che terrà conto di scontri diretti e differenza reti sia globale che tra le singole squadre. La Bulgaria invece è appesa ad un filo: per sperare di qualificarsi deve battere l’Olanda puntando a segnare il più possibile, e sperare che l’Inghilterra abbia la meglio sulla Germania; anche questo scenario, che vedrebbe tre nazionali allineate a quota 3, affiderebbe le sorti del girone B alla classifica avulsa.

Infine un pareggio tra Olanda e Bulgaria potrebbe anche eliminare entrambe, se la Germania dovesse superare l’Inghilterra. I bookmaker non hanno dubbi nell’assegnare i favori del pronostico agli arancioni: snai.it abbassa a quota 1,14 il segno 1 per la vittoria dell’Olanda, mentre il segno 2 per il successo della Bulgaria s’impenna fino a quota 12,75; invece il segno X per l’eventuale pareggio moltiplicherà per 7,00 la vostra scommessa. Opzione Under quotata 2,50, Over a 1,44, opzione Gol a quota 2,15 e NoGol a 1,57.

Capitolo formazioni: l’Olanda dovrebbe disporsi in campo con il modulo 4-3-3. In porta il capitano Bijlow, davanti a lui i difensori centrali saranno Dekker ed Obispo, a completare la linea arretrata i terzini Bakboord (lato destro) e Carolina (sinistra). In cabina di regia Koopmeiners affiancato dalle mezzali De Wilt e Kadoiglu, mentre il tridente offensivo vedrà in azione il centravanti Piroe affiancati dalle ali Nunnely e Dilrosun.

La Bulgaria del ct Angel Stoykov risponderà con il 3-4-3. Tra i pali il portiere e capitano Naumov, nel terzetto difensivo invece spazio a Dobrev, Genchev e ad uno dei gemelli Hristov, Petko (l’altro fratello, Andrea, è stato espulso nel match precedente ed è quindi squalificato). In mezzo al campo Naydenov e Yanev, mentre sulle corsie laterali si muoveranno Tilev (fascia destra) e Lyaskov (lato sinistro). Anche per i bulgari attacco a tre punte: il centravanti Krastev e gli esterni Yordanov e Kovachev.

La partita degli Europei Under 19 tra Olanda e Bulgaria non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano; su Eurosport, canale numero 372 del digitale terrestre e 210 di Sky (disponibile in alta definizione), andrà in onda dalle 18:00 l’altra sfida del girone B ovvero Inghilterra-Germania. Aggiornamenti sull’andamento e il risultato di Olanda-Bulgaria saranno disponibili sul sito ufficiale www.uefa.com.

© Riproduzione Riservata.