Douglas Costa / Calciomercato Juventus, il Bayern dà l'ok al prestito oneroso con obbligo di riscatto

DOUGLAS COSTA CALCIOMERCATO JUVENTUS, IL BAYERN DA' L'OK AL PRESTITO ONEROSO CON OBBLIGO DI RISCATTO - Douglas Costa alla Juventus, ormai ci siamo. I bianconeri stanno per mettere le mani sul primo colpo del calciomercato estivo, e lo faranno dopo una lunga telenovela in cui è successo di tutto. Massimiliano Allegri, in accordo con la società, aveva chiesto alcuni rinforzi per puntellare le fasce del nuovo 4-2-3-1. Se in difesa ci sono ancora lavori in corso per capire chi sarà il sostituto di Dani Alves (De Sciglio?) e se Alex Sandro verrà trattenuto, in attacco Cuadrado e Mandzukic non saranno più le ali titolari. Già, perché la Juventus ha individuato in Douglas Costa e Federico Bernardeschi i nuovi, eventuali titolari. Per l'italiano si aspetta la stretta finale con la Fiorentina, che dovrebbe accontentarsi di 40 milioni di euro più bonus.



Diversa è la situazione relativa a Douglas Costa. Il Bayern Monaco è aperto a dialogare per la cessione del brasiliano, ma per lasciar partire l'ex Shakhtar i bavaresi chiedono almeno 50 milioni di euro. L'offerta della Juventus è arrivata a toccare i 35 più bonus: logico che di fronte a una distanza simile non potesse che esserci fumata nera. Trattativa dunque tramontata? Inizialmente sembrava di sì, poi ecco la sorpresa con una trovata “alla Coman”. Il Bayern ha accettato il prestito oneroso con obbligo di riscatto previsto per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Juventus, sborserà 10 milioni subito e 30 tra un anno, quando l'acquisto di Douglas Costa sarà definitivo.

