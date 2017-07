Federer/ Il Re e il segreto del successo: senza Mirka mi sarei già ritirato

Roger Federer a Wimbledon: lo ha vinto sette volte (Foto LaPresse)

ROGER FEDERER PARLA DELLA MOGLIE - Roger Federer continua a calcare i campi di tennis. Arrivato a quasi 36 anni - li compirà in agosto - lo svizzero insegue ancora il suo grande sogno: vincere Wimbledon per l’ottava volta, cosa che lo proietterebbe al primo posto assoluto per titoli nello Slam di Londra (a livello maschile: nel femminile Martina Navratilova ne ha vinti 9) staccando Pete Sampras e Willy Renshaw. Il segreto della sua longevità? Lo ha rivelato lui stesso nella conferenza stampa dopo la vittoria contro Mischa Zverev (7-6 6-4 7-6) con la quale ha guadagnato gli ottavi di Wimbledon 2017 (giocherà contro Grigor Dimitrov): “Penso che se Mirka mi dicesse di non essere più in grado di viaggiare mi ritirerei. Lei è la chiave di tante cose: è stata un supporto incredibile in tutti questi anni e senza di lei non potrei fare niente”. Mirka è, all’anagrafe, Miroslava Vavrincova (conosciuta come Vavrinec) e da otto anni è la moglie di Federer: cecoslovacca, poi slovacca e naturalizzata svizzera, ha conosciuto Roger alle Olimpiadi di Sydney nel 2000. Anche lei ha giocato a tennis: si è ritirata nel 2002 a causa di un infortunio al piede, ha raggiunto il terzo turno agli Us Open 2001 (fece fuori Cristina Torrens Valero, si arrese a Justine Henin) e non è mai andata oltre la 76esima posizione nel ranking Wta. A quella Olimpiade perse subito contro Elena Dementieva (che fu argento) ma la sua vita cambiò: con Federer ha avuto due coppie di gemelli (prima Myla e Charlene, poi Leo e Lenny) e di fatto è diventata la manager del marito, sostenendolo sempre nei momenti importanti della carriera, fossero positivi o negativi. Ieri lo svizzero ha voluto omaggiarla una volta di più, affermando che “parlo dei nostri sogni al plurale perchè, se anche lei si impegna in altri versanti, mette un impegno e una dedizione che sono pari a quelli che metto io”.

Già lo scorso anno Federer aveva parlato di Mirka con parole simili: “Ho bisogno di Mirka per essere il migliore”, ricordava un servizio di Vanity Fair nel quale veniva rivelato come fosse stato Roger a fare la prima mossa in Australia. Lo svizzero giocherà lunedì gli ottavi di finale di Wimbledon, e questo ci dà l’occasione per ricordare come non succedesse dal 2011 che i Big Four fossero tutti insieme nella seconda settimana dello Slam più prestigioso. Lui, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray sono ancora in corsa per il titolo: “Non sono sorpreso di questo” ha detto Federer nella stessa conferenza stampa. “Tutti stanno trovando la forma ottimale, io speravo di esserci ed è splendido che ci siamo tutti e quattro”. Come sappiamo il quadro delle semifinali porterebbe a una sfida tra Roger e Novak Djokovic e una tra Murray e Nadal; il grande pubblico sogna l’ennesimo capitolo della saga Federer-Nadal, la grande rivalità dell’ultimo decennio. I due avevano giocato tre finali consecutive tra il 2006 e il 2008. Le prime due se le era aggiudicate il Re per il quarto e quinto titolo ai Championships ma è la terza, vinta da Rafa per 6-4 6-4 6-7 6-7 9-7 in 4 ore e 48 minuti con interruzione per pioggia, che è entrata nell’immmaginario collettivo come una delle partite più belle nella storia del tennis, sicuramente dell’epoca recente. Allora si era parlato giustamente di un passaggio di consegne, perchè da quel momento e fino a tutto il 2016 Federer avrebbe messo insieme cinque Slam contro i nove dello spagnolo, che lo avrebbe anche sorpassato in testa al ranking Atp. L’inizio di 2017 ci ha invece riconsegnato il Federer scintillante delle stagioni migliori, capace di tornare a vincere uno Slam dopo quattro anni e mezzo e di battere Nadal anche nella finale di Miami. Il Re è tornato insomma; domenica potrebbe aggiungere un’altra gemma preziosissima alla sua corona.

