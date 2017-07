Italia-Portogallo beach soccer/ Info streaming video e diretta e orario tv: risultato live (Euro League)

Diretta Italia Portogallo beach soccer - LaPresse (imm. di repertorio)

DIRETTA ITALIA-PORTOGALLO BEACH SOCCER: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, RISULTATO LIVE (EURO LEAGUE, OGGI DOMENICA 9 LUGLIO 2017) - Oggi, domenica 9 luglio 2017, si gioca la partita di beach soccer tra l’Italia e il Portogallo, valida per la terza giornata dell’Euro League che si sta disputando proprio in casa dei lusitani, per la precisione nella località di Nazarè, nella Estremadura portoghese. Per il match tra gli azzurri e la nazionale lusitana padrona di casa il fischio d’inizio è fissato per le ore 19:15 italiane, corrispondenti alle 18:15 locali. Per l’Italia del beach soccer il torneo finora ha riservato alti e bassi: venerdì la pesante batosta (0-4) contro la Svizzera, una nazione che a stretto rigore geografico non avrebbe nemmeno le spiagge; ieri il riscatto battendo la Francia, sia pure con alò minimo scarto (1-0).

I ragazzi allenati da Massimo Agostini venerdì hanno incassato i gol elvetici firmati da Stankovic e da Ott già nel primo tempo, poi nella terza ed ultima frazione di gioco la Svizzera ha preso definitivamente il largo: Mo si è procurato e ha trasformato un calcio di rigore per il tris, mentre nel finale Spaccarotela ha fissato il punteggio sul definitivo 4-0 per i rossocrociati.

Ieri pomeriggio invece ecco per i ragazzi del 'Condor' Agostini il pronto riscatto contro la Francia, grazie al gol segnato dall’azzurro Gabriele Gori già nel corso della prima delle tre frazioni che caratterizzano una partita di beach soccer. Adesso dunque ci attende la terza ed ultima partita del week-end lusitano, che è in programma nel tardo pomeriggio di oggi contro i padroni di casa del Portogallo. Vincere sarebbe importante per ottenere una posizione favorevole nelle prossime finali europee. Salvo variazioni di palinsesto, la partita della Euro League 2017 di beach soccer tra Italia e Portogallo, valida per il torneo in corso a Nazarè, sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet ufficiale www.beachsoccer.com. Non sarà invece disponibile una classica diretta tv, perché nessuna emittente italiana trasmetterà questo incontro.

