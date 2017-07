Blaise Matuidi (Foto: Lapresse)

MATUIDI CALCIOMERCATO JUVENTUS: ASSALTO AL FRANCESE. IN PROGRAMMA UN INCONTRO CON RAIOLA - Matuidi alla Juventus potrebbe essere il secondo colpo di calciomercato dei bianconeri dopo Douglas Costa. Nelle ultime ore Marotta e Paratici stanno intavolando più trattative contemporaneamente, tre per l'esattezza. La prima e principale è quella del citato Douglas Costa, che dovrebbe arrivare dal Bayern Monaco a fronte di un prestito oneroso da 10 milioni di euro con obbligo di riscatto tra un anno a 30. La seconda, appunto, riguarda Blaise Matuidi, considerato il centrocampista ideale per rinforzare la mediana. Infine ecco la terza trattativa, questa volta con la Fiorentina per Federico Bernardeschi. Se l'affare Douglas Costa è praticamente fatto, la trattativa per Matuidi con il Paris Saint-Germain è in dirittura d'arrivo.



Matuidi ha un altro anno di contratto con il Psg ma non è intenzionato a rinnovare con i francesi. La Juventus, facendo leva sulla volontà del giocatore e sperando nel lavoro del suo agente, Mino Raiola, spera di convincere lo sceicco Nasser Al-Khelaifi a lasciar partire il giocatore a prezzi modici. Importante sarà l'azione di Raiola, con il quale la Juventus avrebbe già in programma un incontro per parlare dettagliatamente di Matuidi. Il Psg fa muro, ma la sensazione è che alla fine possa esserci un accordo conveniente per tutti. Per il club parigino, che incasserà una discreta cifra per un trentenne in scadenza; per Matuidi, che verrebbe accontentato e firmerebbe per una delle squadre più forti d'Europa; per la Juventus, che potrebbe così regalare ad Allegri un mediano di livello.

