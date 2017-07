Tour de France 2017/ Diretta streaming video e orari tv: vincitore, percorso 9^ tappa Nantua-Chambery

Diretta Tour de France: Fabio Aru è molto atteso (LaPresse)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017 STREAMING VIDEO E TV: VINCITORE, PERCORSO E ORARI (9^ TAPPA NANTUA-CHAMBERY) - Oggi il Tour de France 2017 vive la sua nona tappa Nantua-Chambery di 181,5 km e sarà una durissima tappa di alta montagna nel Giura. Niente arrivo in salita ma ben tre Gpm Hors Catégorie, quelli più difficili al Tour de France: basterebbe dire che fino a ieri non ce n’era ancora stato nemmeno uno per capire la difficoltà della frazione odierna, che potrebbe diventare devastante se qualcuno oserà fare sul serio fin da subito, visto che molte asperità saranno già nella prima parte del tracciato. Fino a qui vi abbiamo detto in generale che cosa potrebbe attenderci nella giornata di oggi: la curiosità sicuramente è tanta, allora andiamo adesso ad esaminare in maggior dettaglio che cosa ci attende lungo il percorso della nona tappa Nantua-Chambery del Tour de France 2017. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO RAI IL TOUR DE FRANCE 2017

La partenza avrà luogo da Nantua, località della regione Rodano-Alpi (dipartimento dell’Ain), alle ore 11.55. Si farà sul serio fin da subito, perché nei primi 11 km ci saranno due Gran Premi della Montagna, prima la Côte des Neyrolles di seconda categoria e poi il Col de Bérentin di terza. Insomma, potrebbero essere fuochi d’artificio sin da subito, anche perché di pianura non ci sarà praticamente traccia: lo dimostra la Côte de Franclens, altro Gpm di terza categoria che sarà collocato al km 38. Dopo circa 50 km avrà però inizio la parte più dura della tappa e una delle più difficili in assoluto di tutto il Tour de France, con due Gpm Hors Catégorie uno dietro l’altro: si comincia con il Col de la Biche, Gpm al km 67,5 al termine di 10,5 km di salita con pendenza media del 9%, ascesa durissima soprattutto nei primi chilometri, quando andrà spesso oltre il 10%.

Dopo il Gpm breve falsopiano, la discesa e un brevissimo respiro per poi approcciare la salita del Grand Colombier: saranno 8,5 km di ascesa al 9,9% di pendenza media per raggiungere il Gpm collocato al km 91 della tappa. In questa salita le pendenze saranno ancora più cattive, a parte un chilometro piuttosto semplice saranno quasi sempre oltre il 10% e con strappi a volte micidiali, fino a un massimo del 22% - non a caso questo versante è chiamato ‘la Direttissima’.

Certo, al Gpm mancheranno ancora 90 km, per cui la domanda è: come affronteranno i big queste due difficilissime salite? Solo una cosa è certa: sarebbe un peccato sprecarle. Attenzione anche alla lunga discesa, che ci porterà all’unico tratto di falsopiano significativo nel corso di tutta la tappa, fino allo sprint intermedio collocato al km 126,5 in località Massignieu de Rives, dopo il quale si tornerà a fare sul serio. Prima ci sarà un Gpm di quarta categoria, la Côte de Jongieux (km 134), giusto per ricominciare a fare fatica, poi ecco il durissimo Mont du Chat, che sicuramente gli appassionati ricorderanno perché affrontato anche il mese scorso al Giro del Delfinato, nella tappa che vide il grande attacco della Astana con Fabio Aru e Jakob Fuglsang. Il terzo e ultimo Gpm Hors Catégorie della giornata prevederà 8,7 km di salita al 10,3% di pendenza media - la doppia cifra su una salita così lunga fa venire in mente poche altre salite, come ad esempio il Mortirolo.

Come se non bastasse, l’unico chilometro relativamente facile (e comunque al 7,5%) è il primo: da lì in poi, sarà un ‘muro’ di quasi 8 km molto spesso oltre il 10% e con due strappi rispettivamente al 14 e al 15%. Il Gpm sarà al km 155,5, poi bisognerà stare attenti anche alla successiva discesa, perché solo gli ultimi 10 km verso l’arrivo di Chambery, storico capoluogo della Savoia, saranno agevoli: a quel punto però i giochi saranno fatti e chi avrà ancora benzina potrebbe addirittura allungare anche in pianura.

Per seguire il Tour de France 2017 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live - oggi anche più ampia del solito - sulla Rai: i canali di riferimento sono Rai Tre e Rai Sport + HD. Oggi si comincerà già alle ore 13.10 sul canale tematico con una lunga anteprima, poi ecco dalle ore 14.30 in simulcast su entrambi i canali la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico Silvio Martinello, con i contributi dell’inviato Andrea De Luca mentre dall’Italia Alessandra De Stefano darà vita ad un Processo alla Tappa in stile Giro al termine di ogni frazione della Grande Boucle.

Il Tour de France sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: oggi l’appuntamento sarà a partire dalle ore 11.45, al termine della tappa ci sarà la rubrica Tour de France Extra. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. E adesso, che lo spettacolo cominci: la parola va alla strada!

