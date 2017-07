Atalanta-Borussia Dortmund/ Info streaming video e diretta tv, formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Atalanta-Borussia Dortmund: qui lo sloveno Josip Ilicic, 29 anni (LAPRESSE)

DIRETTA ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND: STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Altra amichevole di prestigio per l’Atalanta che martedì 1 agosto 2017 affronta i tedeschi del Borussia Dortmund, nella località austriaca di Altach: calcio d’inizio in programma per le ore 19:30. Il test richiama l’attenzione anche dei bookmaker: snai.it ad esempio propone il segno 1 per la vittoria dell’Atalanta a quota 4,75, il segno X per il pareggio finale a 4,00 e il segno 1 per il successo del Borussia Dortmund favorito a 1,55. Opzione Under quotata per quest’amichevole 2,20, Over 1,53, Gol 1,53 e NoGol 2,15.

Prosegue la preparazione degli orobici in vista della nuova stagione, in cui la banda Gasperini dovrà fronteggiare il doppio fronte campionato-Europa League. Per questo la società ha organizzato alcuni test contro avversari di livello internazionale, come il Borussia Dortmund che nell’ultima Bundesliga si è classifica al terzo posto dietro l’inarrivabile Bayern Monaco e la rivelazione Lipsia. In estate la società giallonera è ripartita da un nuovo allenatore, l’olandese Peterz Bosz che l’anno scorso ha condotto l’Ajax in finale di Europa League, poi persa contro il Manchester United di José Mourinho, e che ha preso il posto di Thomas Tuchel.

Per l’Atalanta invece stesso mister ma tante novità nel parco giocatori: Gasperini può ora disporre di una rosa più ampia, nella quale le gerarchie non sono -per forza di cose- ancora del tutto chiare. Partite come quella odierna serviranno per conoscere ed integrare ulteriormente i diversi acquisti, anche se di questi il centrocampista brasiliano Joao Schmidt dovrebbe rimanere ancora a riposo per smaltire il fastidio alla schiena accusato settimana scorsa. A rischio anche la presenza del laterale olandese Hans Hateboer, che fino a ieri si è allenato a parte a causa di un problema ad un ginocchio.

Si può ipotizzare un undici titolare con Etrit Berisha in porta e Toloi, l’argentino Palomino e Masiello a formare il terzetto difensivo. Sulle corsie laterali il belga Castange e Spinazzola, in mezzo al campo Cristante e Freuler, esterni offensivi Ilicic e Gomez e centravanti il danese Andreas Cornelius, che dovrebbe essere ancora preferito a Petagna. Per il Borussia Dortmund ancora indisponibili causa infortuni i difensori Schmelzer e Guerreiro, il centrocampista Weigl e l’attaccante Reus.

Mister Bosz dovrebbe proporre un 4-3-3 con lo svizzero Burki tra i pali, Bartra e Papastathopoulos difensori centrali, Piszczek e Durm terzini. A centrocampo Nuri Sahin affiancato dalle mezzali Mahmoud Dahoud e Gonzalo Castro, mentre nel tridente d’attacco gli esterni Ousmane Dembelé e Christian Pulisci dovrebbero supportare Pierre-Emerick Aubameyang. L’amichevole precampionato tra Atalanta e Borussia Dortmund non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

