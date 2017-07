Bayern Monaco-Liverpool/ Streaming video-diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bayern Monaco-Liverpool (LAPRESSE)

DIRETTA BAYERN MONACO-LIVERPOOL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Bayern Monaco-Liverpool è la seconda semifinale in programma per l’Audi Cup 2017: la partita si gioca martedì 1 agosto all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, calcio d’inizio alle ore 20:30. Quattro squadre in campo per il torneo amichevole organizzato ogni due anni dall’Audi (la prima edizione risale al 2009), uno degli sponsor principali del Bayern Monaco presente in qualità di squadra ospitante; oltre al Liverpool le altre due invitate per questa edizione sono il Napoli e gli spagnoli dell’Atletico Madrid, di fronte nella prima semifinale che si tiene sempre all’Allianz Arena dalle ore 17:45.

Bayern-Liverpool rappresenta un incrocio molto interessante, tra due formazioni che ormai vedono da vicino l’inizio ufficiale della nuova stagione. Sabato prossimo (5 agosto) il Bayern Monaco allenato da Carlo Ancelotti se la vedrà con il Borussia Dortmund di Peter Bosz (inizio ore 20:30), nella Supercoppa di Germania che mette di fronte i campioni in carica della Bundesliga e i vincitori dell’ultima coppa nazionale. Una settimana dopo quindi sabato 12 agosto i bavaresi faranno visita al Chemnitzer, piccolo club di terza divisione, per il primo turno della Coppa di Germania mentre venerdì 18 all’Allianz Arena arriverà il Bayer Leverkusen, per l’anticipo che inaugurerà la Bundesliga edizione 2017-2018.

Il Liverpool invece farà il suo esordio nella nuova Premier League sabato 12 alle ore 13:30, sul campo del Watford, mentre sabato 19 riceverà il Tottenham nel primo big match del campionato. Nel frattempo i Reds tengono d’occhio l’urna dell’UEFA che giovedì decreterà l’avversario nel turno playoff di Champions League, che si disputerà a fine mese in gare di andata e ritorno. Insomma è ormai tempo di calcio vero ed anche in tal senso l’Audi Cup 2017 si presenta come qualcosa di più di un semplice quadrangolare amichevole.

In caso di parità dopo i due tempi regolamentari le squadre tireranno direttamente i calci di rigore; nella giornata di domani (mercoledì 2 agosto) sono previste le due finali, quella per il terzo posto dalle ore 17:45 e quella per l’assegnazione del trofeo dalle 20:30. Per quanto riguarda le quote dei bookamker, snai.it propone il segno 1 per la vittoria del Bayern Monaco a 1,50 e quindi favorito, rispetto al segno 2 per il successo del Liverpool che moltiplicherebbe per 5,00 la vostra puntata; il segno X per l’eventuale pareggio è invece fissato a quota 4,25. Under 2,40, Over 1,43, Gol 1,47 e NoGol 2,30.

Il Bayern Monaco, che settimana scorsa ha battuto il Chelsea (3-2) ma perso contro l’Inter (0-2) nell’International Champions Cup, dovrebbe presentarsi in campo con il modulo 4-2-3-1: in porta Neuer, in difesa da destra a sinistra previsti Rafinha, Hummels, Javi Martinez e Alaba. A centrocampo Tolisso e Renato Sanches, sulla trequarti Coman, James Rodriguez e Ribery e davanti l’ariete Lewandowski. Schieramento speculare per il Liverpool che dovrebbe rispondere con il tedesco Karius tra i pali, Matip e Lovren e protezione dell’area di rigore, Clyne terzino a destra e James Milner riproposto a sinistra, anche se il mercato ha portato in dono un elemento di ruolo quale il ventitreenne Andrew Robertson, scozzese acquistato dall’Hull City.

A metacampo Henderson e Wijnaldum, più avanzato Coutinho in posizione di trequartista mentre l’ex Roma Salah e Firmino dovrebbero essere gli esterni alti, nel pacchetto offensivo completato dal centravanti Sturbridge. L’amichevole dell’Audi Cup tra Bayern Monaco e Liverpool sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport 1 HD (il numero 201) e Super Calcio HD (n.206): telecronaca dalle ore 20:30. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

