Calciomercato Roma / News, Campi: Mahrez arriverà, buone chance per Zappacosta (esclusiva)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL PUNTO DI ANDREA CAMPI (ESCLUSIVA) – Si avvicinano i primi appuntamenti importanti della stagione 2017-2017 della Roma e la dirigenza è al lavoro per assicurare gli ultimi colpi di calciomercato. Il Ds Monchi infatti non ha ancora finto e presto potrebbero aggregarsi alla rosa di Eusebio Di Francesco nuovo elementi: da Zappacosta a Mahrez, la lista di obbiettivi pare ancora lunga. Ciò che però preoccupa più i tifosi della Roma è la possibile uscita da Trigoria di Kosta Manolas: il greco è certamente una colonna della rosa di Di Francesco e potrebbe risultare davvero complesso ora per la dirigenza giallorossa trovare un eventuale sostituto. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Andrea Campi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Zappacosta giallorosso? E' un ottimo giocatore, un '93, un fluidificante di valore. Ci sono le premesse che possa arrivare per rinforzare il reparto arretrato della Roma.

Mahrez è fatta? Mi sembra un acquisto ancora più facile di quello di Zappacosta, per un giocatore che è stato la rivelazione della Premier League.

Mirante potrebbe arrivare? Sono affari minori e non credo che la Roma possa puntare su di lui come dodicesimo, come portiere di riserva della sua squadra.

Manolas alla fine partirà, magari verso la Juventus? Se andasse alla Juventus rafforzerebbe la formazione bianconera e indebolirebbe la Roma. Bisognerebbe trovare un valido sostituto a Manolas come difensore centrale.

