FRANCESCO TOTTI/ News, imbrattato il murales dell’ex capitano della Roma: Totti mafia capitale

Atto di vandalismo nei confronti dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti. All’ex numero 10 giallorosso la città eterna ha dedicato uno splendido murales in via Licia, una foto del Pupone di spalle, con il numero e il nome ben visibili, di colore nero, sotto la scritta “A difesa di un amore eterno“. Peccato però che alcuni personaggi che probabilmente avevano poco da fare e non sapevano come divertirsi, abbiano deciso di rovinare l’immagine dell’attuale dirigente della Roma. Questa mattina, infatti, il murales in questione è stato sfregiato con la scritta “Totti mafia capitale“, con una bomboletta spry nera, e la silhouette dell’ex giocatore è stata invece totalmente ricoperta di nero, lasciando però visibile lo zero, come per dire, "non vali nulla". Un atto di vandalismo che non è piaciuto evidentemente ad un tifoso della Roma, che passando di li, e vedendo lo scempio, ha lasciato la scritta con un pennarello: “Tu laziale che hai rovinato quest’opera vergognati! Forza Roma, C’è solo un capitano”.

FRANCESCO TOTTI NEWS, IMBRATTATO IL MURALES DELL’EX CAPITANO DELLA ROMA

ANCHE A GIUGNO ERA STATO ROVINATO

Non si sa ovviamente se sia stato un laziale a rovinare il murales dell’ex calciatore, oppure un malintenzionato che aveva voglia di fare una bravata, fatto sta che da quando è stato realizzatoil disegno, è già la seconda volta che viene rovinato. Nella notte fra il 18 e il 19 giugno, venne questa volta pitturato con una bomboletta spry bianca, in cui fu cancellato il nome “Totti”, sulle spalle, nonché la scritta posta sopra la sagoma del Pupone. Anche un altro murale dedicato all’ex calciatore della nazionale italiana, quello che si trova precisamente in Rione Monti, è stato spesso e volentieri rovinato con scritte di insulti e a volte antisemite, poi sempre restaurato perché considerato meta di attrazione e grande interesse non solo per i turisti stranieri quanto per quelli italiani. Ovviamente verrà “recuperato” anche il murales di via Licia, che siamo certi, verrà imbrattato spesso e volentieri in futuro.

