Fiorentina Braunschweig/ Streaming video-diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fiorentina-Braunschweig: qui il difensore brasiliano Vitor Hugo, 26 anni (LAPRESSE)

DIRETTA FIORENTINA-BRAUNSCHWEIG: STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Martedì 1 agosto 2017 torna in campo la Fiorentina di Stefano Pioli, che affronta i tedeschi dell’Eintracht Braunschweig nella località tedesca di Salzgitter, situata in Bassa Sassonia. Il calcio d’inizio dell’amichevole è previsto per le ore 18:00. Sesta uscita precampionato per la Fiorentina, che come tutte le altre squadre di Serie A vede ormai avvicinarsi il debutto nel nuovo campionato, fissato per il week-end tra sabato 19 e domenica 20 agosto (per i viola esordio in trasferta contro l’Inter).

La squadra di mister Pioli è un cantiere ancora aperto: rispetto alla stagione scorsa sono cambiate tante cose a cominciare proprio dall’allenatore, probabile che da qui alla prima di campionato la rosa subisca altre modifiche rilevanti; questa settimana intanto sarà quella decisiva per il passaggio di Matias Vecino all’Inter, dove è già approdato lo spagnolo Borja Valero. Nel frattempo gli uomini mercato della Fiorentina, capitanati dal direttore sportivo Pantaleo Corvino, sono al lavoro per individuare i rimpiazzi migliori e consegnare a Pioli una squadra competitiva.

Per la viola l’Eintracht Braunschweig rappresenta il secondo avversario straniero dell’estate: la squadra allenata da Torsten Lieberknecht ha concluso al terzo posto l’ultima edizione della 2.Bundesliga, mancando l’approdo alla massima serie dopo aver perso il doppio spareggio contro il Wolfsburg. In questa stagione la formazione gialloblu ritenterà l’assalto al piano di sopra, sperando di classificarsi nelle prime due posizioni. Il campionato 2017-2018 del Braunschweig è cominciato proprio ieri con la trasferta in casa del Fortuna Dusseldorf.

Anche per questo, per l’amichevole contro la Fiorentina si può ipotizzare un undici titolare più rimaneggiato. Tra i pali dovrebbe giocare Engelhardt, in difesa invece previsti Sauer a destra, Kijewski a sinistra e la coppia Baffo-Breitkreuz a protezione dell’area di rigore. In mezzo al campo Moll e Samson, mentre lo svizzero Khelifi dovrebbe agire più avanzato nel ruolo di trequartista. Esterni alti Zuck e Onel Hernandez, centravanti il nigeriano Suleiman Abdullah.

La Fiorentina invece dovrebbe schierarsi con una formazione simile a quella teoricamente titolare: in porta Sportello, davanti a lui i difensori centrali Vitor Hugo ed Astori e a completare la retroguardia i terzini Bruno Gaspar (lato destro) e Maxi Olivera (a sinistra). A centrocampo sul francese Veretout e il colombiano Carlos Sanchez, trequartisti Federico Chiesa, Mati Fernandez e Zekhnini e in attacco Babacar.

il portale online bet365.it propone le quote per il test match di Salzgitter: 6,00 per il segno 1 (vittoria del Braunschweig), 4,75 per il segno X (pareggio finale) e 1,36 per il segno 2 (successo dell’Atalanta). L’amichevole precampionato tra la Fiorentina e i tedeschi dell’Eintracht Braunschweig non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

