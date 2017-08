INFORTUNIO OUNAS/ Video, fallaccio di Godin: l’esterno del Napoli esce in lacrime dal campo

Atletico Madrid-Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

L'infortunio di Ounas è arrivato a causa di un bruttissimo intervento di Godin nella gara Napoli-Atletico Madrid valida per il torneo amichevole Audi Cup. Il brutto ko ha portato alla reazione di Pepe Reina, portiere azzurro, che si è scagliato verso il difensore uruguaiano che è stato allontanato dall'arbitro pronto a tirare fuori un cartellino rosso. Sicuramente è stato un gesto che in un'amichevole si poteva evitare e che ha dato fastidio a tutta la squadra azzurra. Per fortuna la rissa è stata solo sfiorata con il calciatore che è stato bravo ad andarsene senza alimentare un'eventuale polemica con il portiere spagnolo Pepe Reina. Le immagini che giungono dalla sfida Atletico Madrid-Napoli sono sicuramente forti e ora la speranza di Maurizio Sarri è che il talentino arrivato dal Bordeaux possa riprendersi in fretta anche perché la società campana ha l'obbligo di essere pronta per i preliminari di Champions League.

INFORTUNIO OUNAS, AGGIORNAMENTI E ULTIME NEWS: PROBLEMA ALLA CAVIGLIA PER IL CALCIATORE DEL NAPOLI

FALLACCIO DI GODIN, L'ESTERNO ESCE IN LACRIME

E' finita male l'amichevole Napoli-Atletico Madrid per gli azzurri con l'infortunio di Ounas esterno d'attacco arrivato in questa sessione di calciomercato dal Bordeaux. Il calciatore è stato vittima di un colpo veramente fuori da ogni logica di Godin che in un'amichevole si poteva risparmiare un colpo del genere. Dello stesso avviso è stato il direttore di gara che ha deciso di estrarre nei suoi confronti il rosso diretto. Ounas è uscito dal campo in lacrime, forse anche per la pressione di fronte a una situazione difficile da digerire in una delle sue prime uscite con la maglia degli azzurri. E' probabile che si tratti solo di un pestone, ma ovviamente c'è da essere cauti di fronte a interventi così duri. Staremo a vedere dopo che la botta sarà assorbita cosa diranno e se saranno necessarie gli esami strumentali del caso. Dopo questi potremo sapere quali saranno i tempi di recupero di un calciatore che comunque si era presentato veramente bene all'inizio della sua avventura in Italia.

