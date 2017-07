Ibrahimovic al Milan/ Calciomercato, clamorosa suggestione: possibile ritorno in rossonero dello svedese

Zlatan Ibrahimovic (Foto: Lapresse)

IBRA-MILAN: POSSIBILE RITORNO IN ROSSONERO PER LO SVEDESE

Il possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan è un fulmine a ciel sereno, un colpo a sorpresa che potrebbe arricchire ulteriormente il già fin qui eccellente calciomercato in entrata dei rossoneri. La certezza è una: Fassone e Mirabelli regaleranno a Montella almeno un altro attaccante. I nomi in ballo sono tanti e la carne al fuoco è abbondante. Tra le piste non ancora abbandonate di Aubameyang e Belotti e il sogno low cost di Kalinic, spunta il suggestivo quanto clamoroso colpaccio Ibrahimovic. Reduce da un terribile infortunio al ginocchio destro, che lo ha costretto a saltare l’ultima parte della stagione con il Manchester United, lo svedese si sarebbe offerto al Milan a partire dal mese di ottobre, quando sarebbe quasi pronto a tornare in campo al 100% delle sue capacità.

La rottura del legamento del crociato all’età di 36 anni avrebbe potuto mettere una pietra tombale sopra la carriera di qualsiasi atleta. Non su quella di Ibra, che dopo la conclusione del contratto con lo United sta decidendo “cosa fare da grande”. Il Diavolo pare sia alla finestra e dovrebbe dare una risposta per metà agosto. Ad oggi c’è un solo ostacolo tra i rossoneri e Ibrahimovic. Non Raiola, non altri giocatori bensì l’ingaggio di Ibra: 7 milioni di euro netti a stagione. Un’enormità per un grandissimo attaccante ma pur sempre piuttosto in là con l’età. Inoltre il Milan dovrebbe considerare un aspetto non secondario: Ibrahimovic potrebbe essere utile soltanto a partire da gennaio, ovvero una volta archiviata la fase di recupero dall’infortunio. Non è da escludere che i rossoneri possano accogliere a braccia aperte il bomber svedese, in aggiunta a un altro profilo low cost (Kalinic?).

© Riproduzione Riservata.