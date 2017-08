Keita al Milan / Calciomercato: nuovo rilancio dei rossoneri per il jolly della Lazio

Keita Balde (Foto: Lapresse)

KEITA AL MILAN: RITORNO DI FIAMMA DEL DIAVOLO

Ritorno di fiamma del Milan su Kieta Balde, senegalese ormai accostato a mille squadre diverse ma che è ancora “prigioniero” della Lazio. La situazione è la seguente. Il ragazzo non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con i biancocelesti, la cui scadenza è prevista per il 2018. Il club capitolino ha dunque di fronte a sé due opzioni: trattenere Keita per un'altra stagione per poi perderlo a zero, o cederlo al miglior offerente in questa sessione estiva. Claudio Lotito pare avesse in tasca un accordo con il Milan, ma il giocatore avrebbe rifiutato la destinazione rossonera. Keita spingeva per il trasferimento alla Juventus, ma i bianconeri non hanno fin qui messo sul piatto una proposta allettante. E allora ecco spuntare l'ipotesi Inter, quindi anche la pista Napoli.

Ma la notizia delle ultime ore è l'inserimento del Milan per la corsa a Keita, vista la difficoltà di Mirabelli e Fassone di puntare ai grandi nomi per completare il parco attaccanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'esterno della Lazio avrebbe raggiunto l'intesa con Juventus e Inter, ma le due società non avrebbero il via libera di Lotito, che continua a chiedere 30 milioni di euro. I bianconeri sono arrivati a 20 più bonus, i nerazzurri 27 più bonus. Fassone, invece, avrebbe ribadito la possibilità di mettere sul tavolo l'intera cifra chiesta dal presidente laziale. La telenovela Keita continua.

