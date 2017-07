Lazio Kufstein/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Lazio-Kufstein: qui il centrocampista montenegrino Adam Marusic, 24 anni (LAPRESSE)

DIRETTA LAZIO KUFSTEIN: STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO - La Lazio affronta gli austriaci del Kufstein nel tardo pomeriggio di martedì 1 agosto 2017: l’amichevole si disputa alla Kufstein Arena dalle ore 18:00. Lazio che quindi torna in campo a soli due giorni di distanza dall’ultimo test di domenica, in cui i biancocelesti hanno battuto un avversario di prestigio come il Bayer Leverkusen.

-1 il risultato finale a Grodig, con un Ciro Immobile già in forma campionato ed autore di una doppietta e dell’assist per il momentaneo 2-0, firmato dal compagno di reparto Felipe Anderson. In questo precampionato Simone Inzaghi sta provando il brasiliano ex Santos nel ruolo di attaccante, al fianco di Immobile e a discapito di Keita Baldé Diao, che pare ancora più vicino alla cessione al rinnovo di contratto (a scadenza il prossimo giugno). Ci sta pensando Immobile a far sorridere i tifosi biancocelesti, come nella passata stagione in cui il centravanti napoletano è stato il giocatore più impiegato (41 presenze ufficiali) e prolifico (26 reti) di tutta la squadra.

Contro gli austriaci del Kufstein, club che milita nella terza divisione nazionale (nel girone denominato Regionalliga Ovest), il tecnico biancoceleste potrebbe mischiare un po’ le carte dando più spazio a chi ha giocato di meno nel week-end. Tra i pali ad esempio possibile l’avvicendamento tra l’albanese Thomas Strakosha, titolare designato per la nuova stagione ed il croato Ivan Vargic, mentre Marchetti non sembra più rientrare nei piani tecnici. La difesa a tre dovrebbe essere composta da Wallace, de Vrij e Radu, a centrocampo invece Parolo e Di Gennaro affiancheranno il regista Lucas Leiva, mentre sulle fasce i titolari saranno probabilmente Marusic a destra e Jordan Lukaku a sinistra.

L’attacco potrebbe non subire modifiche, confermando quindi il tandem Immobile-Felipe Anderson, a meno che Simone Inzaghi non conceda una chance dal primo minuto a Keita, oppure ad un giovane tra Cristiano Lombardi, Simone Palombi ed Alessandro Rossi. Il Kufstein è allenato da Markus Duftner (39 anni) e si presenta a quest’amichevole con già 3 partite ufficiali nelle gambe: il primo turno della coppa nazionale ha visto gli austriaci perdere nettamente sul campo dell’Ani (5-1), mentre nei primi due turni di campionato sono arrivati un ko esterno (3-0 a Kitzbuhel) ed uno più contenuto tra le mura amiche (0-1 contro l’Altach II).

Per la Lazio invece il primo impegno della nuova stagione è in calendario per domenica 13 agosto, quando a Roma si i biancocelesti contenderanno alla Juventus la Supercoppa Italiana 2017. Una settimana dopo (domenica 20 agosto) l’esordio in campionato contro la neopromossa Spal. L’amichevole precampionato tra la Lazio e gli austriaci del Kufstein sarà trasmessa in diretta tv dal canale tematico Lazio Style Channel, visibile solo per gli abbonati al numero 233 di Sky.

