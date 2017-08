Lucas Vazquez, attaccante Real Madrid - Instagram

Proseguono i sondaggi in casa Roma con l’obiettivo di acquistare, durante il calciomercato estivo in corso, un rinforzo per la corsia di destra. Ceduto Salah al Liverpool la squadra capitolina non è infatti ancora riuscita a trovare un degno sostituto del nazionale algerino, e di conseguenza si sta guardando attorno per provare a raggiungere l’obiettivo. In cima alla lista dei desideri continua ad essere Ryad Mahrez, connazionale di Salah in forza al Leicester. Passano i giorni, però, e la trattativa con gli ex campioni inglesi si complica, e di conseguenza il direttore sportivo Monchi sta guardando altrove. E’ delle ultime ore l’idea Lucas Vazquez, calciatore classe 1991 cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, campione d’Europa con le Merengues. Il 26enne ha un contratto in scadenza fra quattro stagioni, al 30 giugno del 2021, e il suo valore si assesta attorno ai 15/20 milioni, una cifra senza dubbio abbordabile anche per le casse della Lupa.

LUCAS VAZQUEZ ALLA ROMA CALCIOMERCATO: I GIALLOROSSI PENSANO ALL’ESTERNO DEL REAL

IL RENDIMENTO DI LUCAS VAZQUEZ

Lucas Vazquez, nonostante non sia uno dei titolarissimi di Zinedine Zidane, viene da una stagione importante in cui in totale ha collezionato ben 50 presenze suddivise in 33 apparizioni nella Liga, 10 in Champions, 4 in Copa del Rey, due nel Mondiale per Club e la sfida di Supercoppa Europea. 50 gettoni in cui il classe 1991 iberico ha segnato 4 marcature e regalato 14 assist. Numeri interessanti quindi, che la Roma sta studiando con attenzione, conscia che un giocatore delle qualità di Lucas Vazquez farebbe senza dubbio comodo, soprattutto per rifornire Edin Dzeko di passaggi vincenti. Ala destra adattabile anche sulla fascia mancina, il calciatore di A Coruna è cresciuto nelle giovanili delle Merengues, in cui si trova dall’estate del 2009. Di mezzo, un’esperienza fra le fila dei catalani dell’Espanyol in occasione della stagione 2014-2015. Ora la Roma ci pensa, anche se Mahrez resta comunque la prima scelta.

