Mahrez alla Roma / Calciomercato: l’algerino a un passo dai giallorossi

MAHREZ A UN PASSO DAI GIALLOROSSI

Mahrez alla Roma, semaforo verde dall’Inghilterra. Da oltre Manica arrivano importantissime novità di calciomercato in merito all’eventuale trasferimento di Riyad Mahrez in giallorosso. Procediamo con ordine e partiamo dalla prima certezza su cui poggia l’intera trattativa. Il giocatore vuole lasciare il Leicester City e ha dato il suo consenso all’eventuale passaggio alla Roma. L’algerino vuole giocare la Champions League e intende farlo da protagonista. Il club capitolino accontenterebbe entrambi i desideri di Mahrez, che andrebbe a sostituire Salah nello scacchiere di Di Francesco. Non solo: l’esterno diventerebbe anche l’investimento più caro dell’era Pallotta. E il motivo è presto detto.

La Roma è pronta a recapitare una seconda offerta al Leicester. Questa volta si parla di 35 milioni più bonus. La prima parte, ovvero i 35 milioni, restano invariati. A cambiare sarà la parte relativa ai bonus, che saranno diversi. Ci sarà inoltre da inserire nella trattativa una percentuale sulla futura vendita del giocatore. Intanto giallorossi e Foxes si stanno venendo incontro per completare al più presto l’operazione. Dal Qatar sono convinti che la fumata bianca arrivi tra oggi e domani. Monchi potrebbe infatti accelerare per evitare che l’Arsenal possa bruciare sul tempo la Roma. Sono ore caldissime sull’asse Roma-Leicester.

