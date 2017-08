Matuidi alla Juventus/ Calciomercato: vertice PSG-Raiola, siamo alle strette finali?

Blaise Matuidi, PSG - LaPresse

Il nome di Blaise Matuidi non vuole abbandonare la Juventus e il suo calciomercato estivo. Il club bianconero è infatti alla ricerca di un centrocampista di qualità, quantità ed esperienza internazionale da inserire nel proprio scacchiere, e starebbe vagliando numerose ipotesi fra cui appunto quella riguardante il nazionale francese. Matuidi gioca nel Paris Saint Germain ed ha il contratto in scadenza fra meno di dodici mesi, al 30 giugno del 2018, che a tutt’oggi non sembra intenzionato a rinnovare. Il problema principale resta il fatto che il PSG, nonostante lo status contrattuale del classe 1987, continui a chiedere ben 30 milioni di euro, una cifra che in corso Galileo Ferraris non sono disposti a spendere tenendo conto del fatto che a febbraio lo stesso centrocampista si potrà acquistare a costo zero. Il fatto che comunque la Juventus non molli la presa, significa senza dubbio che qualcosa possa sbloccarsi da qui alla fine del mese.

MATUIDI ALLA JUVENTUS CALCIOMERCATO: SIAMO ALLE STRETTE FINALI?

RAIOLA AL LAVORO PER MEDIARE

Non va infatti dimenticato che il procuratore di Blaise Matuidi è Mino Raiola, e l’italo-olandese si starebbe muovendo per fare da mediatore fra le richieste del Paris Saint Germain e la proposta della Juventus, che si assesta attorno ai 15 milioni di euro, magari con l’aggiunta di bonus semplici da raggiungere. A riguardo è in programma un incontro proprio fra Riaola e i vertici del club parigini per provare a sbloccare la trattativa, anche se bisognerà capire quando ci sarà questo vis-a-vis. Attualmente la dirigenza francese è impegnata a 360° nella complessa operazione Neymar, e finché non sarà conclusa non si parlerà d’altro. Nel frattempo la Juventus rimane alla finestra, conscia che Matuidi potrebbe fare bene in un centrocampo a tre affiancato da Claudio Marchisio, pronto a tornare ai livelli pre-infortunio, e uno fra Miralem Pjanic e Sami Khedira. Le alternative rimangono i soliti Emre Can, Matic e N’Zonzi, ma passano i giorni e questo trio sembrerebbe allontanarsi sempre più dagli ambienti bianconeri.

