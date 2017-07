Napoli Atletico Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Napoli-Atletico Madrid: qui Maurizio Sarri (LAPRESSE)

DIRETTA NAPOLI ATLETICO MADRID: STREAMING VIDEO E ORARIO TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE E RISULTATO LIVE

ORARIO DELLA PARTITA. Oggi martedì 1 agosto 2017 va in scena una sfida di lusso: amichevole di lusso tra Napoli e Atletico Madrid, in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera dalle ore 17.45 di oggi pomeriggio. Si tratta naturalmente di un test di grande valore per capire lo stato di forma della formazione di Maurizio Sarri, a poco più di due settimane dall’inizio del nuovo campionato, senza dimenticare che per il Napoli questo mese di agosto porterà anche i fondamentali preliminari di Champions League.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE NAPOLI-ATLETICO MADRID. L’amichevole precampionato tra Napoli e Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione satellitare, sui canali Sky Sport 1 HD e Sky Supercalcio HD (numero 201 e 206). Gli abbonati alla piattaforma Sky potranno di conseguenza seguire la partita della Audi Cup anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FOMAZIONI. Per quanto riguarda le probabili formazioni, sia Maurizio Sarri sia il suo collega Diego Pablo Simeone devono fare i conti con il doppio impegno nel giro di 24 ore. Turnover inevitabile, vedremo quanti big schiereranno subito. Di certo il tecnico del Napoli non rinuncerà al suo 4-3-3. In cabina di regia questa volta potrebbe giostrare Jorginho, con al suo fianco uno tra Allan e Zielinski oltre all’immancabile capitano Marek Hamsik. In attacco potrebbe invece esserci una bella occasione per Ounas nel tridente con Milik e Insigne, con Callejon tenuto inizialmente a riposo. Per quanto riguarda l’Atletico Madrid, riflettori puntati sulla grande coppia d’attacco formata da Antoine Greizmann e Fernando Torres nel 4-4-2 degli spagnoli, sempre se giocheranno entrambi, tenuto anche conto delle tante voci sul futuro del francese.

TORNEO AUDI CUP: CHI PARTECIPA? Questa partita segna l’inizio del classico torneo pre-campionato Audi Cup, immancabile appuntamento dell’estate del calcio tedesco. Questa sera si giocherà la seconda partita, fra i padroni di casa del Bayern Monaco e il Liverpool: nomi di lusso per questo quadrangolare che si completerà domani con le finali per il terzo e per il primo posto, la cui composizione naturalmente dipenderà dagli esiti dei due incontri odierni.

LE AMICHEVOLI ESTIVE DEL NAPOLI. Come accennavamo inizialmente, il Napoli, essendo giunto terzo nella Serie A 2016-2017, dovrà disputare dopo Ferragosto il turno dei playoff per accedere ai gironi della prossima Champions League: queste due amichevoli di lusso - qualunque sia il nome della avversaria per domani - daranno in tal senso a Maurizio Sarri indicazioni molto significative. Un punto di forza nell’immediato per il Napoli potrebbe essere il fatto che i partenopei sostanzialmente non hanno ritoccato il loro undici titolare limitando le operazioni in entrata a due acquisti, quelli dell’esterno offensivo Adam Ounas e del terzino portoghese Mario Rui, quest’ultimo per di più giocatore che Sarri conosce bene per i comuni trascorsi ad Empoli.

LE QUOTE. Per l’amichevole di Monaco di Baviera le agenzie di scommesse favoriscono gli spagnoli, sia pure di poco: su Snai troviamo il segno 1 per la vittoria dell’Atletico Madrid (che ufficialmente gioca “in casa”) a quota 2,30, il segno X per il pareggio a 3,30 e il segno 2 per il successo del Napoli a quota 2,70.

