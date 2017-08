Neymar al Psg / Calciomercato: il brasiliano potrebbe essere a Parigi già oggi

Neymar (Foto: Lapresse)

NEYMAR OGGI A PARIGI? FIRMA DIETRO L'ANGOLO

Neymar al Psg, la trattativa del secolo sta per andare in porto. A cifre esorbitanti, che fanno letteralmente accapponare la pelle. Diamo qualche numero: il Paris Saint Germain pagherà 222 milioni di euro al Barcellona per la clausola rescissoria del giocatore. Al cartellino si aggiunge lo stipendio dell’attaccante, ovvero 30 milioni annui per le prossime cinque stagioni, e una commissione da recapitare all’agente e padre di O’Ney, che pare si attesti intorno ai 40 milioni. Totale: poco meno di 600 milioni di euro. Tra il dire e il fare si dice ci sia di mezzo il mare, ma in questo caso, al massimo, può esserci un ruscelletto facilmente attraversabile. Già, perché nelle prossime ore Neymar potrebbe sbarcare a Parigi per la sua nuova avventura francese. In questo momento l’attaccante sta rientrando dalla Cina, dove si trovava per portare avanti eventi promozionali. Voci di corridoio danno l’affare per fatto, e anche il patron del Psg Al Khelaifi inizia a sbilanciarsi: "La trattativa sta procedendo – ha detto lo sceicco a Yaooh Sport - Sono fiducioso". Lo scenario più probabile è quello di aspettarsi Neymar in Francia oggi o al massimo domani. Qui il giocatore effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto con il Psg, per poi scendere in campo già il prossimo sabato per la prima giornata di Ligue 1. Il percorso è tracciato. Mancano soltanto pochi passi per la meta desiderata da tutti. Il Barcellona: che incasserebbe una cifra stellare. Il Paris Saint Germain: che acquisterebbe un top player. E ovviamente lui: Neymar.

