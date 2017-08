PESCARA FIDELIS ANDRIA / Info streaming video e diretta tv, formazioni e risultato live

Pescara Calcio - LaPresse

DIRETTA PESCARA FIDELIS ANDRIA INFO STREAMING VIDEO E TV, FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE – Il Pescara scenderà in campo questa sera, a partire dalle ore 17:00, per sfidare la Fidelis Andria. Si tratta di un’amichevole estiva che si giocherà in quel di Palena, in provincia di Chieti (Abruzzo), allo Stadio degli Angeli. Il Pescara viene da una stagione in Serie A non proprio positiva, terminata con la retrocessione. Dopo un inizio di campionato 2016-2017 in cui i delfini, sotto la guida di Oddo, hanno mostrato buon gioco anche se con scarsi risultati, con il passare dei mesi la squadra si è persa e la dirigenza ha deciso di esonerare l’ex terzino di Milan e Lazio, per lasciare spazio a Zdenek Zeman. Il boemo avrà così il compito di riportare subito nella massima serie la squadra pescarese, obiettivo comunque tutt’altro che semplice viste le note difficoltà del campionato cadetto.

Il Pescara ha iniziato ieri l’ultima settimana di ritiro in quel di Palena, e domenica 6 agosto si giocherà il primo appuntamento importante della stagione, la sfida di Coppa Italia contro la Triestina, match valevole per il secondo turno della coppa nazionale. La Fidelis Andria è invece una squadra pugliese, che gioca in Lega Pro, da quest’anno tornata sotto la dominazione di Serie C. La scorsa stagione, la compagine allenata da Loseto, ha dato vita ad un campionato senza infamia ne lode, chiudendo al dodicesimo posto nel proprio girone, il Gruppo C, venendo eliminata al primo turno della Coppa Italia, e raggiungendo i sedicesimi di finale della Coppa Italia Lega Pro. Le forze in campo saranno ovviamente sbilanciate in favore del Pescara, ma la squadra di Andria proverà comunque a giocarsela per non fare brutta figura.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA ANDRIA - Zeman dovrebbe mandare in campo il suo classico 4-3-3 con la novità Simone Ganz punta centrale, giocatore sbarcato durante il mercato in corso con la formula del prestito dalla Juventus. A destra potrebbe invece giocare l’altro volto nuovo, Mancuso, con Nicastro adattato sulla fascia mancina. Per il Fidelis Andria, invece, probabile 3-5-2, con il veterano Croce punta centrale, spalleggiato dal talento Barisic. A centrocampo, possibile impiego del 17enne Kevin Cfarku, promosso dalla Primavera, con l’ex Pro Vercelli, Esposito, nel ruolo di centrale.

INFO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA - La partita amichevole Pescara-Fidelis Andria, in programma a partire dalle ore 17:00 di questa sera, in quel di Palena, non sarà visibile in diretta tv, sia per quanto riguarda i canali a pagamento, leggasi Sky e Mediaset Premium, sia per quelli in chiaro. Nessuna emittente ha infatti acquistato i diritti tv relativi appunto al match in questione. Per seguire gli aggiornamenti da Chieti, i tifosi delle due formazioni, nonché gli amanti del calcio, potranno controllare i social network delle rispettive squadre, in particolare Facebook e Twitter. Aggiornamenti saranno previsti infine anche sui siti web di Pescara e Fidelis Andria.

