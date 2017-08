Klopp, allenatore Liverpool - LaPresse

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO-LIVERPOOL: QUOTE E LE ULTIME NOVITÀ LIVE (AUDI CUP 2017) – Tutti davanti ai teleschermi questa sera a partire dalle ore 20:30. In quel dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera, di scena la sfida fra i padroni di casa del Bayern Monaco e il Liverpool, match valevole per l’Audi Cup 2017. Si tratta di un torneo organizzato ogni estate proprio dalla squadra tedesca, in cui partecipano anche il nostro Napoli e l’Atletico Madrid. Chi vince questa sera fra Bayern e Reds si aggiudica la possibilità di giocarsi la finalissima con la vincente fra le due squadre di cui sopra. Un torneo tutto da seguire, senza dubbio fra i più prestigiosi dell’estate. Andiamo a vedere le probabili formazioni di Bayern Monaco-Liverpool, con uno sguardo alle quote.

PRONOSTICI E QUOTE BAYERN MONACO-LIVERPOOL – Secondo i bookmaker, durante la sfida in programma oggi fra Bayern Monaco e Liverpool, i tedeschi padroni di casa sono ovviamente i favoriti, con la quota per l’1 pari a 1,48 (molto bassa), contro il due inglese dato addirittura a 5,70: poca fiducia quindi nella squadra allenata da Jurgen Klopp. Molto alta anche la quota per il pari, data a 4,35. Per quanto riguarda l’over, pagherebbe 1,43 volte la nostra puntata, mentre l’Under si assesta attorno al 2,40. Infine, andiamo a vedere le quote per il gol e il nogol, rispettivamente a 1,53 e 2,28.

FORMAZIONI BAYERN MONACO – Carlo Ancelotti, allenatore dei bavaresi, dovrebbe mandare in campo la formazione vistasi all’opera nelle ultime uscite amichevoli, compresa la sfida contro l’Inter di pochi giorni fa. Spazio quindi ad un 4-2-3-1 con Ulreich confermato in porta, visto l’infortunio al piede del titolare Neuer. In difesa dovremmo vedere Rafinha nel ruolo di terzino destro, con Alaba a sinistra, mentre in mezzo spazio al pilastro della nazionale tedesca, Hummels, spalleggiato da uno fra Goetze e Sule, due giovani talenti, con il primo leggermente in vantaggio. A centrocampo, ancora in campo il nuovo acquisto Tolisso, schierato sulla linea mediana a schermo della retroguardia, affiancato da un altro giovane come Dorsch. Sulla linea dei trequartisti, invece, dovremo vedere l’ex Juventus Coman, schierato sulla destra (Robben è ancora infortunato), mentre il nuovo acquisto James Rodriguez dovrebbe occupare la classica posizione a ridosso della punta, con Ribery sulla fascia mancina. La prima punta sarà infine Lewandoski. Solo panchina per Mueller, Renato Sanches e Vidal.

FORMAZIONI LIVERPOOL – Andiamo a vedere anche come potrebbe essere la squadra che manderà in campo Jurgen Klopp. Probabile un 4-2-3-1, stesso schieramento del Bayern, con Mignolet a curare la porta, schierato dietro una linea difensiva a quattro formata da Alberto sulla corsia destra, con Clyne sulla fascia mancina; in mezzo, spazio alla coppia di centrali composta da Joel Matip e dal talento appena 20enne Gomez. Sulla linea mediana, invece, dovrebbe vedersi Emre Can, obiettivo di mercato della Juventus che sembra però destinato a rimanere nel Mesrseyside, con Henderson al suo fianco. Infine l’attacco, dove a destra ci sarà l’ex Roma, Salah, acquistato durante il calciomercato estivo in corso, con Mané sulla fascia mancina, mentre in mezzo resta il dubbio Coutinho, giocatore che in queste ore è dato vicinissimo al Barcellona, pronto a cedere Neymar al Paris Saint Germain. La prima punta sarà il solito Sturridge visti anche gli infortuni di Origi e Ings. In panchina il 19enne Solanke, preso dalla Primavera del Chelsea.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Rafinha, Felix Gotze, Hummels, Alaba; Tolisso, Dorsch; Coman, Ribery, James Rodriguez; Lewandowski. All: Ancelotti.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mignolet; Alberto, Lovren, Matip, Clyne; Emre Can, Henderson; Manè, Coutinho, Salah; Sturridge. All: Klopp.

