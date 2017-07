Probabili Formazioni/ Napoli Atletico Madrid: quote e le ultime novità live (Audi Cup 2017)

Probabili formazioni Napoli Atletico Madrid (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATLETICO: QUOTE E LE ULTIME NOVITA’ LIVE (AUDI CUP 2017) – Napoli Atletico Madrid sarà la prima amichevole internazionale per la compagine azzurra, e il fischio d’inizio è stato fissato per oggi martedi 1 agosto alle ore 17.45 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, valida per la prima semifinale della Audi Cup 2017. La formazione campana torna protagonista nel classico torneo estivo dove vi sono anche Bayern Monaco padrone di casa e Liverpool: la formula sarà la medesima di ogni edizione finora disputata, ovvero due semifinali e domani le due finali. Vediamo quindi ora nel dettaglio le probabili formazioni della partita tra Napoli e Atletico Madrid, banco di prova fondamentale per entrambe le compagini che si stanno preparando ai preliminare di Champions League che li vedrà entrambi protagonisti nei prossimi mesi.

QUOTE E PRONOSTICO - Per prima cosa andiamo a vedere cosa ci dice il pronostico della vigilia del match tra Napoli e Atletico Madrid: il portale di scommesse sportive della snai. Ad esempio concede alla compagine dei colchoneros la palma di favorita. Nell’1x2 infatti il successo azzurro è stato dato a 2.70 contro il 2.30 fissato invece per il successo della formazione spagnola, con il pareggio infine fissato a 3.30.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI – Difficile capire che cosa ha in mente Sarri per questo match iniziale: puntare subito sui favorito oppure risparmiare qualche nome grosso in vista della partita di domani? Di certo il tecnico della Napoli non rinuncerà al suo 4-3-3 e tra le certezze vi troviamo anche Pepe Reina tra i pali, nonostante le confuse voci di mercato che lo riguardano. Dando credito all’ipotesi che Sarri voglia mettere in campo l’11 inziale visto già con il Cheivo: spazio quindi a Maksimovich e Koulibaly al centro del reparto difensivo tra Hysaj e Ghoulam sull’esterno. La regia del gioco questa volta potrebbe esse dato a Jorginho con uno tra Allan e Zielinsky con il capitano Marek Hamsik fedele sulla mezz’ala. In attacco Sarri potrebbe dare spazio a Ounas nel tridente con Milik e Insigne, per concedere a Callejon un giorno in più di di riposo in vista della partita di domani.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID – Stessi dubbi anche in cada dei Colchoneros di Simeone: puntare subito sui titolarissimi oppure optare qualche cambio strategico sperando così nella partita di domani dell’Audi Cup? Per il momento pensiamo che il tecnico della compagine spagnola possa scegliere un via di mezzo a seconda ovviamente dello stato di forma presentato dai singoli: va però detto che l’11 visto in campo qualche giorno fa contro il Toluca in amichevole potrebbe essere il prescelto per questo incontro con il Napoli. In tal caso tra i pali dovremmo vedere Oblak con il 4-4-2 dove vedremmo Juanfran e Felipe Luis all’esterno del reparto difensivo completato dalla coppia Savic- Lucas. A centrocampo la coppia centrale dovrebbe quindi essere Gabi e Fernandez con Carrasco e Koke liberi di scorrazzare sulle fasce: doppia punta confermata nonostante il doppio impegno ravvicinata e che vedrà in campo Antoine Greizmann e Fernando Torres.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Rog, Jorginho, Hamsik; Ounas, Milik, Insigne. Allenatore: Sarri.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savic, Lucas, Felipe Luis; Carrasco, Gabi, Fernardez, Koke; Torres, Griezmann. All. Simeone

© Riproduzione Riservata.