Probabili formazioni/ Atalanta Borussia Dortmund: quote e ultime notizie live (Amichevole)

Probabili formazioni Atalanta Borussia Dortmund (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BORUSSIA DORTMUND: QUOTE E LE ULTIME NOVITA’ LIVE (AMICHEVOLE)- Test di prestigio quello tra Atalanta e Borussia Dortmund, l’amichevole prevista oggi martedi 1 agosto alle ore 19.30 ad Altach: quali saranno le scelte dei rispettivi tecnici per le probabili formazioni? Di certo la sfida spingerà gli allenatori di entrambe le squadre, entrambe impegnate nella prossima edizione dell’Europa League e mettere in campo i titolari, lì dove stato di forma e presenze porranno permettere tale ipotesi: la voglia di convincere al primo banco di prova europea è certamente tantissima sia in casa Atalanta che per il Borussia Dortmud. Dopo tutto va ricordato che per i tedeschi questa amichevole è l’ultimo test prima della finale di Supercoppa Tedesca dove affronterà il Bayern Monaco, mentre i bergamaschi hanno bisogno di valutare contro un avversario eccellente il grado di preparazione, dopo il pesante ritiro estivo. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio le probabili formazioni dell’amichevole Atalanta-Borussia Dortmund attesa per questa sera in terra austriaca.

QUOTE E PRONOSTICO – Purtroppo per i tifosi bergamaschi il pronostico dell’amichevole di questa sera vede il Borussia Dortmund favorito l successo: per il portale di scommesse sportive snai.it infatti l’affermazione tedesca è stata data a 1.55 contro il 5.00 fissato invece per il successo della squadre di Gasperini, con il pareggio poi dato a 4.25.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA- Per il primo banco di prova europeo Mister Gasperini per la sua Atalanta non dovrebbe fare a meno di un 3-4-2-1 pieno di titolari, pur con qualche dubbio su alcuni giocatori ancora acciaccati da un’estate fisicamente davvero intensa. Tra i pali non dovrebbe mancare Berisha, anche se il giovane Gollini scalpita sempre di più dalla panchina: di fronte all’ex Lazio ecco Palonimo con Masiello e Toloi fedeli ai lati dell’argentino a completamento del reparto difensivo. La regia del gioco nerazzurro dovrebbe rimanere nelle mani del duo Freuler-Cristante, con invece Spinazzola e Castagna pronti a scorrazzare sulle mezz’ali, nonostante le forti voci di mercato che coinvolgono metà di questo reparto centrale. Davanti il duo Papu Gomez-Kurtic a servizio di Andrea Petagna come prima punta: attenzione però per l’argentino che nei giorni scorsi si è dovuto fermare per affaticamento.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND – Con la Supercoppa davvero vicina il tecnico Bosz dovrà trovare la quadra tra la necessità di provare la rosa dei titolari prima della partita contro il Bayern Monaco e nello stesso proteggerla dal rischi infortunio, sempre dietro l’angolo in questo tipo di test. In ogni caso il tecnico giallonero non dovrebbe fare a meno di uno schieramento sul 4-3-3 che porterebbe il giovane portiere svizzero Burki tra i pali con davanti la coppia difensiva formata da Sokratis e Bartra, con invece Piszczek e Zagadou sull’esterno. Sahin dovrebbe essere in messo in mezzo al reparto centrale molto dimagrito, con Castro e Dahoud pronti sulle mezz’ali. In attacco ecco il nome caldo del mercato Aubameynag: l’accattante cercato dal Milan farà da prima punta, con Dembelè e Schurrle ai suoi lati.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Masiello, Palomino, Toloi; Spinazzola, Freuler, Cristante, Castagne; Gomez, Kuirtic; Petagna. All. Gasperini

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Burki; Pisczczek, Sokratis, Bartra, Zagadou; Castro, Sahin, Dahoud; Dembelè, Aubameyang, Schurrle. All Bosz.

