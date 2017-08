VECINO ALL’INTER/ Calciomercato, visite mediche concluse: firma sul contratto e poi ufficialità

Matias Vecino, Fiorentina - LaPresse

Manca davvero poco, poi Matias Vecino sarà ufficialmente un calciatore dell’Inter. Il centrocampista proveniente dalla Fiorentina, si è presentato puntuale questa mattina alla clinica Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano, per sottoporsi alle rituali visite mediche. Conclusi i controlli, il calciatore della nazionale uruguagia è tornato nel capoluogo lombardo per ottenere l’idoneità medica e apporre le firme sul nuovo contratto che lo legherà appunto ai colori nerazzurri. Al giocatore dovrebbero andare tre milioni di euro bonus compresi per i prossimi quattro anni, mentre la società di corso Vittorio Emanuele verserà nelle casse della squadra toscana 24 milioni di euro, come da clausola rescissoria, pagabili però in due tranche differenti, quindi 12 + 12, la prima quest’anno e l’altro nel 2018. L’Inter, e soprattutto Luciano Spalletti, avranno così il centrocampista di qualità ricercato da tempo, un giocatore che può svolgere diversi ruoli ma che con grande probabilità il tecnico toscano schiererà sulla linea mediana del suo 4-2-3-1 al fianco del talento Gagliardini.

VECINO ALL’INTER CALCIOMERCATO, VISITE MEDICHE CONCLUSE: FIRMA E UFFICIALITÀ

RITROVA BORJA VALERO

Alla Pinetina, Vecino ritroverà il suo recente compagno alla Fiorentina, Borja Valero, quest’ultimo schierato con grande probabilità in posizione più avanzata, come elemento centrale della linea dei trequartisti, spalleggiato da Antonio Candreva (in attesa di eventuale cessione) a destra, e da Ivan Perisic (destinato a restare in nerazzurro, almeno per ora), sulla fascia mancina. Borja Valero e Matias Vecino hanno giocato insieme all’Artemio Franchi per due stagioni, precisamente dall’estate del 2015, ed ora, una nuova avventura allo stadio San Siro. Per Vecino si tratta del definitivo salto di qualità, dopo aver indossato le maglie di Cagliari, Empoli e ovviamente Fiorentina. In Uruguay, invece, il classe 1991 è cresciuto con il Central, per poi trasferirsi all’Espanol e al Nacional di Montevideo. Il neo-nerazzurro è nazionale celeste dal marzo del 2016 e con la casacca della propria nazione è sceso in campo per 13 volte, segnando anche un gol durante la sfida contro Trinidad.

