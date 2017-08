Video Napoli Atletico Madrid (LaPresse)

VIDEO NAPOLI ATLETICO MADRID (1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AUDI CUP 2017)

Nella seconda frazione di gioco le due squadre provano ad alzare i ritmi di gioco, al 51' ci provano i Colchoneros con il sinistro di Filipe Luis murato da Albiol, dall'altra parte del campo Ghoulam crossa per Callejon che calcia al volo col destro e realizza un gol spettacolare, nulla da fare per Oblak e Napoli in vantaggio. La compagine di Sarri potrebbe anche raddoppiare con Mertens che direttamente da calcio piazzato mette a dura prova i riflessi di Oblak che poco dopo si ripete su Ghoulam, grazie a un pizzico di fortuna l'Atletico pareggia i conti con Torres che in maniera fortunosa sorprende Reina e deposita il pallone in rete alle spalle di Reina che si butta dalla parte sbagliata. Gli uomini di Simeone completano la rimonta a dieci minuti dal novantesimo grazie a Vietto che su calcio d'angolo trova la deviazione vincente e fissa il punteggio sul 2 a 1. Nel finale il clima viene avvelenato da Godin che con due falli criminali assolutamente insensati mette KO prima Mertens (nulla di grave per il belga che si rialza subito e non riporta conseguenze) e poi Ounas che invece sarà costretto a uscire dal campo molto dolorante alla caviglia destra, il difensore centrale di Simeone viene così espulso ma il Napoli non fa in tempo ad annullare lo svantaggio. CLICCA QUI PER IL VIDEO

VIDEO NAPOLI ATLETICO MADRID (1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AUDI CUP 2017): IL PRIMO TEMPO

Nel primo match dell'Audi Cup 2017 l'Atletico Madrid batte in rimonta il Napoli per 2 a 1, le due squadre torneranno in campo all'Allianz Arena tra 24 ore: i partenopei prenderanno parte alla finale per il terzo posto, i colchoneros invece per aggiudicarsi il trofeo. Nella prima frazione di gioco gli uomini di Sarri fanno girare palla e prendono l'iniziativa con i Colchoneros che come al solito giocano di rimessa, sebbene i partenopei impostino svariate manovre offensive è la formazione di Simeone ad andare più vicina al gol con l'incornata di Griezmann e il tap-in di tacco di Gaitan, entrambi i tentativi vengono però neutralizzati da Reina con due belle parate. Poco dopo la mezz'ora Callejon si procura un calcio di rigore venendo abbattuto da Savic all'interno dell'area, dal dischetto Milik si fa ipnotizzare da Oblak e si rimane dunque sullo 0-0. Prima dell'intervallo Insigne ci prova con un destro a giro, Oblak ci arriva e si rifugia in corner.

