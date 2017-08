Atp Montreal & Wta Toronto / Rogers Cup 2017 diretta Federer-Ferrer info streaming video e tv

Roger Federer (Foto Lapresse)

DIRETTA ROGERS CUP: PROGRAMMA INCONTRI, INFO STREAMING E ORARI

Entra nel vivo la Rogers Cup 2017, il massimo torneo canadese di tennis, che si divide fra due città, come da sempre succede in Canada. Ecco dunque il torneo Atp Montreal 2017 e il Wta Toronto 2017, che sono adesso arrivati al terzo turno. Cominciando dal torneo maschile, sotto i riflettori ci sono ancora una volta Roger Federer e Rafa Nadal, il ‘vecchio’ che avanza in questa stagione che ha segnato il ritorno ai massimi livelli dei due campionissimi che solo dodici mesi fa di questi tempi sembravano sulla via del tramonto. Roger Federer affronterà lo spagnolo David Ferrer, altro giocatore di grande esperienza e sempre ostico da affrontare, che però avrebbe potuto essere più insidioso sulla terra rossa: sul cemento canadese, il favore del pronostico va tutto allo svizzero, fresco del compleanno numero 36.

VECCHI VS GIOVANI A MONTREAL

Avversario molto più giovane invece per Rafa Nadal, che affronterà Denis Shapovalov, giovane canadese di evidenti origini russe: 18 anni, è la speranza del pubblico di casa e ieri ha eliminato un certo Juan Martin Del Potro, ma l’esame Nadal sarà decisamente più impegnativo, anche perché lo spagnolo punta a tornare il numero 1 del mondo. Si è fermato invece il cammino di Paolo Lorenzi, l’ultimo italiano rimasto in gara: sconfitto dall’australiano Nick Kyrgios, che oggi si la vedrà con il tedesco Alexander Zverev in un match fra due talenti rampanti, magari il big-match del futuro quando Rafa&Roger imboccheranno davvero il viale del tramonto.

WTA TORONTO

Per quanto riguarda il torneo femminile, che si disputa quest’anno a Toronto, una partita certamente da evidenziare sarà quella fra la polacca Agnieszka Radwanska e la danese Caroline Wozniacki, mentre la numero 1 del mondo Karolina Pliskova avrà una partita sulla carta più agevole contro la giapponese Naomi Osaka. Anche in questo caso però bisogna spendere qualche parola per una campionessa intramontabile, Venus Williams, che nella notte italiana affronterà l’ucraina Elina Svitolina.

TENNIS IN DIRETTA TV

Dove sarà possibile seguire queste partite di tennis? Per quanto riguarda l'ATP Montreal 2017 la risposta è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell'anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato i due canali più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport 2 (canale 202). Collegamento a partire dalle ore 18.30 italiane, cioè le 12.30 canadesi. L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale http://www.couperogers.com/ (in inglese e in francese) e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Toronto, l'appuntamento è invece a partire dalle ore 17:00 italiane (11 locali) su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 di Sky.

