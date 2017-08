Consigli Fantacalcio 2017/ I migliori per media voto della passata stagione: Donnarumma, Conti, Mertens…

Gigio Donnarumma, portiere Milan - LaPresse

I MIGLIORI PER MEDIA VOTO DELLA PASSATA STAGIONE

Cominciamo col fornirvi alcuni consigli di fantacalcio. Non è mai semplice andare a comporre a inizio anno la propria squadra, ma una mano la si può ottenere cercando di studiare le medie voto della passata stagione. Sia chiaro, non esiste alcuna regola matematico-scientifica che garantisca che se un calciatore è andato bene fino allo scorso maggio, si ripeterà anche quest’anno, ma è anche vero che, tolte le varie sorprese, esistono delle vere e proprie certezze nel mondo del fantacalcio. Andiamo quindi a vedere, ruolo per ruolo, quali sono stati i migliori nel loro campo.

I MIGLIORI PORTIERI E DIFENSORI

Partiamo ovviamente dal reparto più arretrato, la porta, dove svetta su tutti l’estremo difensore del Milan Donnarumma, con una media di 6,6 tenuta in 36 partite. Un giocatore su cui vogliamo scommettere anche quest’anno, visto che di fronte avrà una difesa che almeno sulla carta, dovrebbe essere superiore a quella della passata stagione. Secondo piazzamento per l’ex Roma Szczesny, che però è finito a far panchina alla Juventus, mentre gradino più basso del podio per Consigli del Sassuolo, con 6.46. “Solo” 6.33 di media, infine, per Buffon: puntate comunque ancora su di lui. In difesa spicca un altro milanista, precisamente Andrea Conti, che nelle sue 32 presenze con la maglia dell’Atalanta ha tenuto una media perfetta di 6,5. In realtà ha fatto meglio Koulibaly, con 6.59, giocando però solo 27 gare. Molto bene anche Alex Sandro della Juventus, con 6,42 in 26 gare, nonché Acerbi del Sassuolo, con 6,39 per 37 apparizioni.

I MIGLIORI CENTROCAMPISTI

Passiamo quindi al centrocampo, reparto che regala moltissimi bonus. Dries Mertens era inserito fra i giocatori del reparto di mezzo la passata edizione, e i fantallenatori che l’hanno acquistato sono andati a nozze, visto che il nazionale belga ha tenuto l’impressionante media di 7,00 per 34 partite giocate. Segue a ruoto un altro calciatore che ha fatto godere chi lo aveva al fantacalcio, leggasi il Papu Gomez, con 6,89 di media in 36 partite disputate. Seguono tre protagonisti annunciati della nuova stagione, ovvero Nainggolan (6,61), Bernardeschi (neo-acquisto Juventus con 6,57) e il capitano del Napoli, Marek Hamsik con 6,57. Molto bene anche il neo-milanista Kessie, che nell’Atalanta ha tenuto una media da 6,53 per tutta la scorsa stagione, così come il terzo centrocampista del Napoli di questa speciale classifica, Zielinski, anch’egli a quota 6.53.

I MIGLIORI ATTACCANTI

Andiamo infine a vedere gli attaccanti, gli armamenti pesanti per la squadra del fantacalcio. Svetta su tutti un altro napoletano, Lorenzo Insigne, con 6,89 di media in 36 presenze. Segue Belotti, con il Gallo che invece si è fermato a quota 6,85 ma in 34 gare, mentre Dybala ha ricevuto una media voto di 6,83 in 29 sfide disputate. A seguire troviamo il capocannoniere della scorsa stagione, Edin Dzeko che con 29 gol si è meritato una media di 6,78, mentre Immobile e Higuain, i probabili protagonisti della prossima Supercoppa Italiana, hanno toccato quota rispettivamente di 6,63 e 6,57.

