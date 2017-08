Diretta/ Mondiali atletica 2017 Londra streaming video e tv, orario: medagliere, finali, programma (oggi)

Diretta Mondiali atletica (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA LONDRA 2017 STREAMING VIDEO E TV, ORARIO: MEDAGLIERE, LE FINALI IN PROGRAMMA (OGGI GIOVEDI' 10 AGOSTO) - Settima giornata di gare ai Mondiali di atletica Londra 2017: siamo ormai dunque decisamente oltre la metà della kermesse iridata che riunisce il meglio dell'atletica mondiale, oggi giovedì 10 agosto sarà l'ultima giornata senza sessione pomeridiana. In attesa del gran finale a partire da domani, oggi ci saranno in programma "solo" tre finali per modificare il medagliere, ma non per questo motivo mancheranno i motivi d'interesse. Andiamo dunque a descrivere meglio che cosa ci attenderà in questa nuova serata allo stadio Olimpico dei Giochi 2012.

In primo piano il piatto forte della giornata, cioè la finale dei 200 metri maschili che infatti chiuderà il programma, essendo stata collocata alle ore 21.52 locali, corrispondenti alle ore 22.52 italiane: questa è la gara che in carriera Usain Bolt ha dominato ancora più dei 100, ma ha abbandonato nell’ultimo anno della sua carriera, quindi il mezzo giro di pista andrà alla ricerca del nuovo re. Poco prima, cioè alle ore 22.35 italiane, ci sarà la finale di una specialità massacrante e tecnicamente difficile come i 400 ostacoli femminili, mentre l’unica finale di concorso sarà quella del salto triplo maschile, che avrà inizio alle ore 21.20 italiane, purtroppo senza italiani dopo le grandi soddisfazioni che negli ultimi anni ci aveva regalato soprattutto Fabrizio Donato, ma anche Daniele Greco.

Tra le gare che proporranno invece batterie oppure qualificazioni, l’elenco è piuttosto lungo e interessante: dai 5000 metri femminili al lancio del giavellotto maschile e poi gli 800 metri al femminile e i 1500 metri in campo maschile, le semifinali dei 200 metri femminili - che domani faranno seguito alla gara maschile di stasera - ma in ottica italiana soprattutto le qualificazioni del salto in alto femminile con Alessia Trost ed Erika Furlani: con la misura di 1.94 metri ci si qualificherà automaticamente alla finale, potrebbe bastare anche una misura inferiore a patto di rientrare fra le prime 12 classificate di queste qualificazioni.

Per quanto riguarda la diretta tv dei Mondiali di atletica 2017 a Londra, essa sarà garantita sia dalla Rai sia da Eurosport. In chiaro l'appuntamento sarà su Rai Sport + per la prima parte della sessione, dalle ore 18.50 e fino alle ore 21.05, quando si passerà su Rai Due, mentre l'intera giornata sarà visibile su Eurosport 1 sia dagli abbonati Sky sia da quelli di Mediaset Premium. Questo significa che la diretta streaming video sarà garantita sia dal sito www.raiplay.it, disponibile a tutti, sia ai vari abbonati tramite le applicazioni Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Punto di riferimento fondamentale sarà naturalmente anche il sito Internet ufficiale dei Mondiali, www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships.

