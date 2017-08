Fiorentina Pistoiese/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fiorentina-Pistoiese: qui l'esterno Federico Chiesa, 19 anni (LAPRESSE)

Nella serata di giovedì 10 agosto 2017 Fiorentina Pistoiese sarà amichevole i corregionali della: appuntamento allo stadio Marcello Melani di Pistoia, calcio d’inizio alle ore 20:30. Test importante per una Fiorentina che vede avvicinarsi sempre di più l’esordio ufficiale nella nuova stagione: domenica 20 agosto i viola saranno di scena a San Siro contro l’Inter degli ex Borja Valero e Vecino, mentre il nuovo mister viola Stefano Pioli ritroverà il Meazza dopo la controversa esperienza dei mesi scorsi.

La Pistoiese disputerà invece il campionato di Serie C per la quarta annata consecutiva: anche la squadra arancione è fresca di cambio allenatore, al posto di Gianluca Atzori è arrivato Paolo Indiani reduce da un’ottima salvezza ottenuta con il Pontedera, sempre nella ex Lega Pro. Per l’annata 2017-2018 l’obiettivo di partenza non è cambiato: la Pistoiese penserà anzitutto a mantenere la categoria sperando d’immagazzinare il più in fretta possibile i punti necessari, per poi eventualmente provare ad alzare l’asticella delle ambizioni. Orizzonti meno decifrabili per la Fiorentina, che ha rivoluzionato la rosa ma a suon di cessioni e dovrebbe procedere a nuovi innesti nelle ultime settimane di mercato.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV DELL'AMICHEVOLE

L’amichevole precampionato tra Fiorentina e Pistoiese non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

PROBABILI FORMAZIONI

Uno per la verità è già stato perfezionato e si tratta di un bel colpo: il centrocampista Marco Benassi, ex capitano del Torino e della nazionale Under 21 (è un classe 1994) arrivato dai granata per circa 10 milioni di euro. Difficile che l’ultimo arrivato possa esordire dal primo minuto nell’amichevole contro la Pistoiese: più verosimilmente sarà schierato nel corso della ripresa. Pioli dovrebbe proporre una formazione iniziale non lontana da quella teoricamente titolare: tra i pali Sportello, al centro della difesa Vitor Hugo e il nuovo capitano Astori, esterni bassi Bruno Gaspar e Maxi Olivera.

A centrocampo il francese Veretout e il colombiano Carlos Sanchez, mentre il giovane rumeno Ianis Hagi dovrebbe agire più avanzato nel ruolo di trequartista. Sulle ali Federico Chiesa e il norvegese Rafik Zeknini, nel ruolo di centravanti infine Babacar. Per la Pistoiese di mister Indiani, la prima uscita ufficiale è in programma domenica contro il Modena (inizio ore 17:00) per la seconda giornata della Coppa Italia Serie C: la partita si giocherà allo stadio Tullo Morgagni di Forlì per l’indisponibilità dell’Alberto Braglia (lavori di manutenzione).

Contro la Fiorentina gli undici titolari potrebbero essere il portiere Taccagno, i difensori Jonathan Rossini, Priola e Quaranta, i centrocampisti Mulas (fascia destra), Hamlili, Regoli, Rafati e Zappa (tornante mancino) e le punte Franco Ferrari e Boggian.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse propongono quote nettamente favorevoli alla Fiorentina: su bet365.it ad esempio troviamo il segno 2 per il successo viola a 1,20, mentre il segno 1 per la vittoria della Pistoiese schizza a 8,50; il segno X per l’eventuale pareggio tra le due squadre moltiplicherà per 6,00 la vostra puntata.

