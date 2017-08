Mattia De Sciglio, difensore Juventus - Instagram

La Juventus e la Lazio si giocheranno la Supercoppa Italiana 2017. L’evento si terrà domenica prossima, alle ore 20:45, in quel dello stadio Olimpico di Roma. Una sfida molto interessante, da non perdere assolutamente, anche perché in campo dovrebbero vedersi alcuni dei volti nuovi delle due squadre, giocatori acquistati in occasione del calciomercato estivo tutt’ora in corso. Fra le fila della Vecchia Signora, ad esempio, dovrebbe fare il suo esordio in una gara che conta Mattia De Sciglio, sbarcato dal Milan in cambio di un assegno da 12 milioni di euro, e già utilizzato da Allegri nelle ultime amichevoli. L’ex rossonero è in ballottaggio con Lichtsteiner per il ruolo di terzino destro, e vedremo alla fine chi la spunterà. Altro nome nuovo è quello di Douglas Costa, che formerà il poker delle meraviglie in attacco, schierandosi sull’out di destra con Dybala nel ruolo di trequartista puro, Mandzukic a sinistra, e Higuain boa di riferimento davanti.

JUVENTUS-LAZIO SUPERCOPPA 2017: ESORDIO BIANCONERO PER DOUGLAS COSTA E DE SCIGLIO

BERNARDESCHI NO, LUCAS LEIVA

Non dovrebbe esserci invece Bernardeschi, sbarcato da poco a Vinovo, e bisognoso quindi di altri allenamenti per comprendere al meglio le meccaniche di gioco della sua nuova squadra: non è comunque da escludere che lo stesso possa scendere in campo magari nell’ultima mezz’ora del match. In casa Lazio, invece, si vedrà il nuovo acquisto a centrocampo, il brasiliano Lucas Leiva, che andrà ad occupare la casella lasciata vacante da Biglia, quella della cabina di regia. L’ex Liverpool sarà fiancheggiato da Parolo e Milinkovic-Savic, i due interni, con Basta largo a destra, e Lulic a sinistra, ad aggredire gli esterni. In attacco, invece, spazio al duo delle meraviglie Keita-Immobile, capaci di segnare la scorsa stagione ben 39 marcature (23 l’azzurro e 16 il senegalese). Insomma, una sfida che promette spettacolo vista la potenza di fuoco in campo: non ci resta che iniziare il conto alla rovescia.

