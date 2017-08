Mbappè al Psg? / Calciomercato live, in Spagna sicuri: affare fatto per 180 milioni di euro

Kylian Mbappè al Psg - La Presse

Al solo sentire nominare la coppia Kylian Mbappè e Neymar Jr agli avversari vengono i dubbi se sia possibile fermare un attacco del genere. Il Paris Saint German non ha paura a investire 400 milioni di euro per portarli entrambi agli ordini di Unai Emery. I due possono giocare insieme? Entrambi entrano nella categoria dei calciatori moderni, in grado di giocare sia da prima punta che da esterno nel tridente. Certo tra i due il francese è sicuramente più un calciatore che può fare il riferimento al centro dell'area di rigore mentre il brasiliano uno a cui piace svariare sulle corsie. Non per questo al primo manca rapidità e tecnica così come il secondo non difetta sotto porta. Sicuramente se come sembra Mbappè andrà al Paris Saint German la squadra francese sarà pronta a diventare ancor di più una delle big del calcio europeo. Senza contare che fino a un'eventuale cessione in squadra c'è da considerare anche Edinson Cavani.

MBAPPÈ AL PSG? CALCIOMERCATO LIVE: L'AFFARE VICINO ALLA CHIUSURA

180 MILIONI DI EURO AL MONACO

Calciomercato impazzito e il Paris Saint German è il mandate. Infatti il club francese ha deciso di aprire le tasche e pagare fenomeni in maniera pesante. Sembrava incredibile l'affare Neymar Jr arrivato in Francia per 222 milioni di euro, ma è ancor più clamoroso pensare che Al Khelaifi sia pronto a tirare fuori anche 180 milioni per Kylian Mbappè del Monaco. In Spagna sono sicuri che l'affare sia da considerarsi già fatto con 160 milioni cash e 20 di bonus. Sicuramente sarebbe un colpo incredibile che regalerebbe a Unai Emery uno dei talenti più luminosi del calcio europeo. Nato a Bondy il 20 dicembre del 1998 il calciatore è stato acquistato dal club del Principato quando aveva appena quindici anni dal INF Clairefontaine. Attaccante di grande qualità è un calciatore che sa giocare in diversi modi come solo i grandi campioni sanno fare. Due anni fa ha esordito in Ligue 1, per poi esplodere definitivamente nella stagione scorsa dove ha collezionato 26 reti, di cui 6 in Champions League, in 44 partite.

