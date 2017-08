Napoli Espanyol/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Napoli-Espanyol (LAPRESSE)

Napoli-Espanyol è una delle amichevoli in programma giovedì 10 agosto 2017: la partita si disputa allo stadio San Paolo dalle ore 21:00. Per la squadra allenata da Maurizio Sarri, il test contro la formazione di Barcellona rappresenta una rifinitura importante in vista del primo impegno ufficiale della nuova stagione: l’andata del turno playoff di Champions League in programma mercoledì 16 agosto, sempre in casa, contro i francesi del Nizza.

NAPOLI-ESPANYOL, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE L'AMICHEVOLE

Napoli ed Espanyol sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul canale Premium Calcio 1, il numero 382 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 390. Diretta tv di Napoli-Espanyol anche su Sky: il canale di riferimento sarà Calcio 1 HD (numero 251), per i non abbonati al pacchetto Calcio il codice d’acquisto pay-per-view è 406271. Gli abbonati a Premium Calcio e Sky Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazione PremiumPlay e SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI

In porta spazio dunque a Reina che sarà protetto dai centrali difensivi Albiol e Koulibaly; a completare la retroguardia i terzini Hysaj e Ghoulam. Chiavi del centrocampo affidate a Jorginho ai cui fianchi dovrebbero agire Allan e Zielinski, mentre nel tridente offensivo confermati i ‘tre moschettieri’ Callejon, Mertens ed Insigne. L’Espanyol dovrebbe rispondere con il modulo 4-4-2: tra i pali l’ex milanista Diego Lopez, in difesa da destra a sinistra previsti Marc Navarro, il capitano Javi Lopez, Hermoso e Caricol. Linea di centrocampo formata dagli esterni Jurado (fascia destra) e Pablo Piatti (ala sinistra) e dai centrali Granello e Victor Sanchez, in attacco invece il tandem composto da Gerard Moreno e dal brasiliano Leo Baptistao.

QUOTE SCOMMESSE E PRONOSTICI

Per l’amichevole del San Paolo le agenzie di scommesse favoriscono gli azzurri: snai.it propone a quota 1,40 il segno 1 per la vittoria del Napoli, a 4,25 il segno X per il pareggio e a 6,25 il segno 2 per il successo dell’Espanyol. Opzione Under a quota 2,15, Over a 1,57, Gol 1,70 e NoGol 1,95. Probabili formazioni: Sarri dovrebbe schierare un undici molto vicino a quello teoricamente titolare.

L'ULTIMO TEST PER IL NAPOLI PRIMA DEI PRELIMINARI DI CHAMPIONS

Il return match di coppa si giocherà in Costa Azzurra martedì 22 agosto, in mezzo i partenopei scenderanno in campo anche per la prima giornata di campionato contro l’Hellas Verona (al Bentegodi sabato 19, ore 20:45). E’ dunque ora di fare sul serio per il Napoli che negli ultimi giorni ha affrontato più amichevoli internazionali per migliorare la preparazione: dopo il terzo posto nell’Audi Cup di Monaco di Baviera, con la sconfitta per mano dell’Atletico Madrid (1-2) e la vittoria sul Bayern (2-0), Hamsik e compagni hanno impattato sul 2-2 contro gli inglesi del Bournemouth, noni (da neopromossi) nell’ultima Premier League.

Nel primo tempo Dries Mertens ha portato avanti gli azzurri con un gol fortunoso, deviando una conclusione da dentro l’area di Insigne (30’); nella ripresa gli avversari hanno ribaltato la situazione con le reti di Afobe (52’) e Francis (76’), approfittando anche di un paio d’indecisioni difensive da parte del Napoli. Che però ha trovato il punto del definitivo 2-2 nel finale, grazie ad un bel piazzato di Piotr Zielinski (83’). L’Espanyol si è classificato ottavo nell’edizione scorsa della Liga spagnola, totalizzando 56 punti e mancando di 8 lunghezze un piazzamento in Europa League. La società ha confermato in panchina Quique Sanchez Flores che in passato ha guidato società più ambiziose come Valencia (dal 2005 al 2007), Benfica (2009-2009) ed Atletico Madrid (2009-2011). Avversario quindi di tutti rispetto per il Napoli, contro un avversario che sabato 19 farà il suo esordio in campionato -proprio come i partenopei- affrontando il Siviglia in trasferta.

