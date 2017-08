Ousmane Dembele, attaccante Borussia - Instagram

Piccolo giallo in casa Borussia Dortmund. Il giovane attaccante esterno Ousmane Dembelé, non si è presentato questa mattina per la seduta di allenamento, senza avvisare i compagni di squadra ne tantomeno gli allenatori o la dirigenza. Non è ancora scattato l’allarme, anche se il tecnico della compagine tedesca, Peter Bosz, ha commentato così la questione: «Non è venuto e non sappiamo perché. Abbiamo provato a contattarlo ma non ci risponde. Speriamo non sia successo nulla di grave». La speranza, ovviamente, è che non sia successo nulla di grave al 20enne della nazionale francese, anche perché la spiegazione logica, secondo gli addetti ai lavori, sarebbe da riscontrare nel noto interesse del Barcellona nei suoi confronti. La compagine catalana, dopo aver ceduto Neymar al Paris Saint Germain, ha infatti messo nel mirino il gioiello transalpino come sostituto del brasiliano, ma il Borussia non sembra così propenso a cederlo.

OUSMANE DEMBELÉ SCOMPARSO NEL NULLA L’ESTERNO DEL BORUSSIA DORTMUND: C’ENTRA IL BARCELLONA?

IL BVB VUOLE 150 MILIONI

La non presenza di oggi al campo di allenamento arriva dopo altri segnali di malessere manifestati negli ultimi giorni da Dembelé, a cominciare da quanto accaduto ieri in occasione delle foto di rito della squadra per la nuova stagione, con il ragazzo classe 1997 che continuava a guardare per terra, svogliato, e che a causa di questo atteggiamento ha costretto il fotografo a rifare gli scatti diversi volte. Poi, durante la seduta successiva la foto, il ragazzo è apparso impalpabile, senza mai impegnarsi a fondo, lui che di solito è invece uno dei più vivaci e grintosi. Altro segnale, il fatto di aver cancellato ogni riferimento al Dortmund sui proprio profili social ufficiali, e poi quanto accaduto oggi. Il Barcellona segue Dembelé in realtà da mesi, non soltanto da quando ha ceduto Neymar, e a giugno aveva messo sul piatto una proposta da 50 milioni di euro, rimandata però al mittente dal BVB. Negli scorsi giorni vi sarebbe stato un altro incontro fra alcuni emissari blaugrana e i dirigenti del club tedesco, in seguito al quale l’amministratore delegato dei teutonici, Watzke, ha fatto sapere: «Sento parlare di 100 milioni, ma noi il ragazzo lo valutiamo molto, molto di più». Pare che il Borussia voglia almeno 150 milioni per un giocatore pagato 15 solo un anno fa: intanto lui è sparito nel nulla…

© Riproduzione Riservata.