Probabili formazioni/ Napoli Espanyol: quote e ultime novità live (oggi, amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ESPANYOL

Napoli Espanyol di questa sera sarà il debutto stagionale degli uomini di Maurizio Sarri al San Paolo e anche l’ultimo test prima dei playoff di Champions League: di conseguenza, pur essendo un’amichevole sarà una partita molto importante per il Napoli, che cerca risposte significative contro un avversario di buon livello in vista dei primi e già decisivi appuntamenti ufficiali della stagione che sta per cominciare. Andiamo quindi ora senza indugio a vedere quali saranno le probabili formazioni del test match amichevole tra Napoli e Espanyol, ultima chance di Sarri di correggere, rivedere e mettere minuti nelle gambe dei suoi giocatori prima del debutto in Champions League.

NAPOLI-ESPANYOL: PRONOSTICO E QUOTE

Dando uno sguardo alle quote sull'amichevole Napoli-Espanyol, l'agenzia di scommesse sportive Bwin vede nettamente favoriti i partenopei. Infatti il segno 1 per la vittoria del Napoli è proposto a 1,40, mentre per il segno X del pareggio si sale a 4,25. Ancora più alta la quota che premierebbe un eventuale colpaccio dell'Espanyol: il segno 2 infatti è quotato 6,25 volte la posta in palio.

LA FORMAZIONE DEL NAPOLI

Poche le modifiche di Sarri in vista del match amichevole contro l’Espanyol nella sua formazione titolare. Nel solito modulo 4-3-3, intoccabile per il tecnico azzurro, troveremo la coppia difensiva centrale Albiol-Koulibaly davanti a Reina tra i pali della porta del Napoli, mentre saranno Ghoulam e Hysaj a provvedere alle fasce esterne. A centrocampo non mancherà il solito Hamsik sulla mezz’ala sinistra con Zileinski e Jorginho questa volta presumibili titolari, nonostante i soliti ballottaggi che ci hanno accompagnato anche nella precedente stagione nel centrocampo del Napoli, dove per Sarri la scelta non manca. In attacco l’uomo più atteso è Mertens, quale punta centrale nel tridente completato da Insigne e Callejon secondo l’assetto diventato un classico nello scorso campionato. Milik però scalpita dalla panchina ed è probabile un suo inserimento nella ripresa.

LA FORMAZIONE DELL'ESPANYOL

Per questa amichevole di lusso al San Paolo, l’allenatore dell’Espanyol Quique Sanchez Flores dovrebbe mandare in campo a grandi linee l’11 visto in campo già nei precedenti test match estivi, tra cui quello contro l’Amburgo che si è disputati solamente quattro giorni fa ed è dunque il più indicativo per ipotizzare la formazione odierna. Confermato il solito 4-4-2, già visto anche nella precedente stagione della Liga spagnola. Il tecnico dell’Espanyol dovrebbe confermare Pau Lopez tra i pali con Hermoso e David Lopez difensori centrali e Javi Lopez e Aaron dati invece a guardia delle fasce. A centrocampo Javi Fuego e Marc Roca agiranno nel cuore dela mediana, con Granero e Jurado esterni. Davanti schema a doppia punta: dovrebbero essere titolari Sergio Garcia e Leo Baptistao.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

NAPOLI (4-4-3): Reina; Ghoulam, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Jorginho, Hamsik; Insigne, Milik, Callejon. Allenatore: Sarri.

ESPANYOL (4-4-2): Pau López; Javi López, David López, M. Hermoso, Aarón, Jurado, Javi Fuego, Marc Roca, Granero, Sergio García, Leo Baptistao. Allenatore: Flores.

