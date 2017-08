Probabili formazioni/ Roma Siviglia: quote e ultime novità live (oggi, amichevole)

Probabili formazioni Roma-Siviglia: Kostas Manolas (LaPresse)

Test di lusso per la Roma di Eusebio Di Francesco: stasera si gioca l’amichevole Siviglia-Roma, alle ore 22.00 allo stadio Sanchez Pizjuan in occasione del Torneo Antonio Puerta. Una sfida di altissimo livello contro una delle migliori formazioni spagnole, per di più a distanza ormai molto breve dall’inizio ufficiale della nuova stagione, il 20 agosto. Niente di meglio di una grande sfida per entrare sempre più nel clima giusto: andiamo quindi adesso a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni dell’amichevole tra Roma e Siviglia.

ROMA-SIVIGLIA: PRONOSTICO E QUOTE

Dando adesso un rapido sguardo alle quote per il pronostico su Roma-Siviglia, bisogna dire che gli andalusi partono leggermente favoriti, probabilmente anche in virtù del fattore campo. Dunque il segno 1 per la vittoria del Siviglia varrebbe 2,35 volte la posta in palio, mentre il segno 2 per il colpaccio della Roma è quotato leggermente di più, a 2,55. Infine il pareggio, considerato meno probabile: per il segno X infatti si sale a 3,40.

FORMAZIONE ROMA

Eusebio di Francesco dovrà fare i conti con alcune assenze, ma lo schema sarà il 4-3-3, già marchio di fabbrica del suo Sassuolo. Dato per certo Alisson tra i pali, in difesa dovremmo rivedere Manolas, da poco rientrato nel gruppo dopo la brutta contusione alla spalla che lo aveva tenuto fuori dai giochi per qualche tempo, senza considerare poi le vicende di mercato: con il greco dovrebbe fare coppia il nuovo acquisto messicano Moreno, mentre l’altro nuovo innesto Kolarov e Bruno Peres presidieranno le corsie esterne. Il centrocampo vedrebbe De Rossi stabile in cabina di regia, con Nainggolan e Strootman mezzali, dunque il reparto mediano titolare ideale, per un test assolutamente attendibile della stagione che verrà. Nel tridente offensivo pensato da Di Francesco non mancherà Dzeko come punta centrale, affiancato dagli esterni Defrel e Perotti.

FORMAZIONE SIVIGLIA

Per l’amichevole contro la Roma il nuovo tecnico del Siviglia Berizzo non dovrebbe discostarsi dal modulo 4-2-3-1 visto già nella precedente stagione per gli andalusi e ipotizziamo che siano sostanzialmente confermati i titolari delle precedenti amichevoli contro Everton e Southampton, solo pochi giorni fa. Sergio Rico sarà tra i pali, protetto dalla coppia di difensori centrali Pareja e Lenglet, con Corchia e Escudero terzini a presidio delle fasce. Saranno poi presumibilmente N’Zonzi e Pizarro a fare da cerniera in mediana, mentre in attacco Vazquez farà da trequartista, alle spalle dell’unica punta che dovrebbe essere l’ex sampdoriano Luis Muriel. Come esterni offensivi dovremmo invece vedere in azione Correa e Nolito.

ROMA (4-3-3) - Alisson; Bruno Peres, Manolas, Moreno, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Defrel, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Sergio Rico; Corchia, Pareja, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Pizarro; Correa, Vazquez, Nolito; Muriel. All. Berizzo.

