Pronostico Napoli Espanyol/ Le scommesse e le quote della partita

PRONOSTICI NAPOLI ESPANYOL: LE SCOMMESSE E LE QUOTE DELLA PARTITA (AMICHEVOLE) – Napoli Espanyol è l’ultimo test match amichevole della pagine di Sarri in vista della prossima stagione 2017-2018: la partita si giocherà oggi giovedì 10 agosto alle ore 21.00 al San Paolo e vi è chiaramente molta attesa tra i fan azzurri, che sperano che il pronostico arrida ai propri beniamini. Di certo di tratta di un test fondamentale per Maurizio Sarri: il club spagnolo è una formicone di valore contro cui sarà utile testare lo stato di forma dei suoi in vista del campionato ma soprattutto del prossimo incontro di Champions League contro il Nizza, in programma il prossimo 16 agosto sempre tra le mura casalinghe. Venendo alla partita di questa sera è utile rendere noto che, complice il caldo fattore campo e la prospettiva di un tale banco di prova contro i rossoneri di Balotelli, il pronostico arride alla compagine di Sari, che pare quasi costretto a fare necessariamente una bella figura, pena gettare nella paura i proprio tifosi.

I numeri sullo stato di forma però non danno un responso così cristallino: considerando qui ultimi 5 incontri deputati da entrambe le società in questa estate vediamo che gli spagnoli hanno realizzato maggiori successi: nel periodo considerato infatti l’Espanyol ha trovato 3 vittorie e due pareggi, gli ultimi realizzati con Twente e Amburgo, mentre gli azzurri hanno raccolto 2 successi e pure una sconfitta, maturata però contro una formazione di altissimo livello come è l’Atletico Madrid. Benché anche il club spagnolo abbia voglia di chiudere la stagione estiva, comunque brillante, con un successo, il Napoli oggi scenderà in campo con motivazioni in più tra cui anche quelle sopracitate, unite alla voglia di fare bene nel ritorno al San Paolo. Il portale di scommesse sportive bet 365 non caso quindi per l’1x2 ha concesso agli azzurri al successo la valutazione di 1.50, mentre ha dato per la vittoria degli spagnoli la quotazione di 5.00 con il pareggio infine valutato a 4.00, quale esito non troppo favorito al termine dei 90 minuti regolamentari.

